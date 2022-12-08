Хозяйка взорвавшейся квартиры в Нижневартовске умерла. У неё было 90% ожогов, но люди видели, как она ходит

Фото: Катерина Абдулова / 86.RU Поделиться Поделиться





Число жертв взрыва газа в Нижневартовске выросло до девяти. Ещё один человек скончался в больнице.

«Врачи сургутского ожогового центра все эти дни боролись за жизни пострадавших. К сожалению, пациентку 62 лет спасти не удалось», — сообщает 8 декабря администрация города.



По словам губернатора ХМАО Натальи Комаровой, женщина, находившаяся в крайне тяжелом состоянии, умерла вчера в 18:30.

«По состоянию на 8:30 текущего дня погибли 9 человек, включая 4 детей. Соболезную», — написала Комарова.



К утру 8 декабря в больницах региона остаются трое пострадавших при обрушении межэтажных перекрытий в доме. Две пациентки Нижневартовской окружной клинической больницы стабильные, «угрозы жизни нет». В ожоговом центре в Сургуте находится мужчина «в крайне тяжелом состоянии, с отрицательной динамикой».



По данным 86.RU, погибшая 62-летняя женщина жила в квартире, где случился взрыв, вместе с супругом. Оба получили ожоги 85–90% тела, одежда сгорела мгновенно. Находясь в шоковом состоянии, они, как говорят, ещё какое-то время ходили и разговаривали. Их доставили в Сургут.

Взрыв на Мира, 6а, в Нижневартовске произошёл в воскресенье, 4 декабря, около 18 часов. По предварительным данным, причиной стала разгерметизация газового баллона. По одной из версий, мужчина собирался на рыбалку, заправил небольшой баллон и оставил его в коридоре. Два дня спасатели искали людей под завалами, разбор закончили только ночью 6 декабря.

