    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -7

    2 м/с, ю-в

    754мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd62.94eur65.9

    Хозяйка взорвавшейся квартиры в Нижневартовске умерла. У неё было 90% ожогов, но люди видели, как она ходит

    11877
    1 комментарий
    Фото: Катерина Абдулова / 86.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Число жертв взрыва газа в Нижневартовске выросло до девяти. Ещё один человек скончался в больнице.

    «Врачи сургутского ожогового центра все эти дни боролись за жизни пострадавших. К сожалению, пациентку 62 лет спасти не удалось», — сообщает 8 декабря администрация города.

    По словам губернатора ХМАО Натальи Комаровой, женщина, находившаяся в крайне тяжелом состоянии, умерла вчера в 18:30.

    «По состоянию на 8:30 текущего дня погибли 9 человек, включая 4 детей. Соболезную», — написала Комарова.

    К утру 8 декабря в больницах региона остаются трое пострадавших при обрушении межэтажных перекрытий в доме. Две пациентки Нижневартовской окружной клинической больницы стабильные, «угрозы жизни нет». В ожоговом центре в Сургуте находится мужчина «в крайне тяжелом состоянии, с отрицательной динамикой».

    По данным 86.RU, погибшая 62-летняя женщина жила в квартире, где случился взрыв, вместе с супругом. Оба получили ожоги 85–90% тела, одежда сгорела мгновенно. Находясь в шоковом состоянии, они, как говорят, ещё какое-то время ходили и разговаривали. Их доставили в Сургут.

    Взрыв на Мира, 6а, в Нижневартовске произошёл в воскресенье, 4 декабря, около 18 часов. По предварительным данным, причиной стала разгерметизация газового баллона. По одной из версий, мужчина собирался на рыбалку, заправил небольшой баллон и оставил его в коридоре. Два дня спасатели искали людей под завалами, разбор закончили только ночью 6 декабря.

    Фото: Катерина Абдулова / 86.RU

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ12

    Комментарии 1

    Kit.08 Дек 2022 в 12:21
    Если вы в России получили ожог кожи больше 50% - пишите завещание немедленно, потом можете не успеть.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close