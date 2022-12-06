Погибших от взрыва в Нижневартовске стало больше. Стены квартиры выдавило в стороны, хозяева какое-то время ещё ходили

При разборе завалов после взрыва газа в Нижневартовске минувшей ночью, в 05:54 по местному времени (03:54 мск), спасатели нашли ещё одного погибшего. Таким образом, число жертв увеличилось до семи. Об этом 6 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Югре.
«На место выехали представители следствия, чтобы провести следственные действия. После этого разбор завалов будет продолжен», — отметили в управлении.
В официальном телеграм-канале Югры подтвердили эту информацию: «По данным главного управления МЧС России по Югре, при разборе завалов в 05:54 6 декабря обнаружено тело второго погибшего».
Взрыв бытового газа произошел в Нижневартовске (ХМАО) 4 декабря. В многоэтажном доме частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей. По данным МЧС, пострадали 15 человек, пять госпитализированы. 86.RU со ссылкой на источник рассказывает подробности. Воскресным утром 67-летний Александр поехал на дачу за газовым баллоном для зимней рыбалки — чтобы можно было согреться и приготовить еду. Дома осталась 62-летняя супруга. Баллон небольшой, на 10 литров. На газовой заправке баллон заправили полностью. Дома Александр сначала поставил баллон на балкон, а вечером занес в квартиру, чтобы проверить горелку. Баллон стоял в коридоре, на санках. Под воздействием тепла газ расширялся. К вечеру давление стало слишком высоким, раздался хлопок, и квартиру начал заполнять газ.
Почувствовав запах газа, к супругам зашла соседка. Александр сказал, что всё в порядке, просто лопнул газовый баллон. Соседка ушла. Газ же продолжал заполнять помещения, просочился в вентиляцию. Вскоре случился взрыв, стены квартиры выдавило в разные стороны. Соседка погибла почти сразу. Александр и его супруга получили ожоги 85 % тела и 15 % дыхательных путей, пламя сожгло на них всю одежду, но лица остались целыми. В состоянии шока они ещё некоторое время ходили и разговаривали со спасателями и следователями. Сейчас их спасают в ожоговом центре в Сургуте. По данным Депздрава Югры, их состояние остаётся крайне тяжёлым.
«Двое пациентов, находящихся на лечении в Нижневартовской окружной клинической больнице, стабильные, наблюдается положительная динамика, угрозы жизни нет», — отмечается в сообщении.
За два дня в России случилось пять взрывов газа. Вечером 4 декабря — в Нижневартовске, затем в Екатеринбурге, и в городе Заволжье Нижегородской области. От взрыва газа в Ярославле 5 декабря пострадали двое. В посёлке Кантемировка Воронежской области при разгерметизации газового баллона пострадал один человек