Погибших от взрыва в Нижневартовске стало больше. Стены квартиры выдавило в стороны, хозяева какое-то время ещё ходили

При разборе завалов после взрыва газа в Нижневартовске минувшей ночью, в 05:54 по местному времени (03:54 мск), спасатели нашли ещё одного погибшего. Таким образом, число жертв увеличилось до семи. Об этом 6 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Югре.



«На место выехали представители следствия, чтобы провести следственные действия. После этого разбор завалов будет продолжен», — отметили в управлении.

В официальном телеграм-канале Югры подтвердили эту информацию: «По данным главного управления МЧС России по Югре, при разборе завалов в 05:54 6 декабря обнаружено тело второго погибшего».

Взрыв бытового газа произошел в Нижневартовске (ХМАО) 4 декабря. В многоэтажном доме частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей. По данным МЧС, пострадали 15 человек, пять госпитализированы. 86.RU со ссылкой на источник рассказывает подробности. Воскресным утром 67-летний Александр поехал на дачу за газовым баллоном для зимней рыбалки — чтобы можно было согреться и приготовить еду. Дома осталась 62-летняя супруга. Баллон небольшой, на 10 литров. На газовой заправке баллон заправили полностью. Дома Александр сначала поставил баллон на балкон, а вечером занес в квартиру, чтобы проверить горелку. Баллон стоял в коридоре, на санках. Под воздействием тепла газ расширялся. К вечеру давление стало слишком высоким, раздался хлопок, и квартиру начал заполнять газ.



Скриншот: «Главный по городу Нижневартовск» / Vk.com. Фото с портала 86.RU Фото: администрация Нижневартовска Поделиться Поделиться



