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    Погибших от взрыва в Нижневартовске стало больше. Стены квартиры выдавило в стороны, хозяева какое-то время ещё ходили

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    9 комментариев
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    При разборе завалов после взрыва газа в Нижневартовске минувшей ночью, в 05:54 по местному времени (03:54 мск), спасатели нашли ещё одного погибшего. Таким образом, число жертв увеличилось до семи. Об этом 6 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Югре.

    «На место выехали представители следствия, чтобы провести следственные действия. После этого разбор завалов будет продолжен», — отметили в управлении.

    В официальном телеграм-канале Югры подтвердили эту информацию: «По данным главного управления МЧС России по Югре, при разборе завалов в 05:54 6 декабря обнаружено тело второго погибшего».

    Взрыв бытового газа произошел в Нижневартовске (ХМАО) 4 декабря. В многоэтажном доме частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей. По данным МЧС, пострадали 15 человек, пять госпитализированы. 86.RU со ссылкой на источник рассказывает подробности. Воскресным утром 67-летний Александр поехал на дачу за газовым баллоном для зимней рыбалки — чтобы можно было согреться и приготовить еду. Дома осталась 62-летняя супруга. Баллон небольшой, на 10 литров. На газовой заправке баллон заправили полностью. Дома Александр сначала поставил баллон на балкон, а вечером занес в квартиру, чтобы проверить горелку. Баллон стоял в коридоре, на санках. Под воздействием тепла газ расширялся. К вечеру давление стало слишком высоким, раздался хлопок, и квартиру начал заполнять газ.

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    Почувствовав запах газа, к супругам зашла соседка. Александр сказал, что всё в порядке, просто лопнул газовый баллон. Соседка ушла. Газ же продолжал заполнять помещения, просочился в вентиляцию. Вскоре случился взрыв, стены квартиры выдавило в разные стороны. Соседка погибла почти сразу. Александр и его супруга получили ожоги 85 % тела и 15 % дыхательных путей, пламя сожгло на них всю одежду, но лица остались целыми. В состоянии шока они ещё некоторое время ходили и разговаривали со спасателями и следователями. Сейчас их спасают в ожоговом центре в Сургуте. По данным Депздрава Югры, их состояние остаётся крайне тяжёлым.

    «Двое пациентов, находящихся на лечении в Нижневартовской окружной клинической больнице, стабильные, наблюдается положительная динамика, угрозы жизни нет», — отмечается в сообщении.

    За два дня в России случилось пять взрывов газа. Вечером 4 декабря — в Нижневартовске, затем в Екатеринбурге, и в городе Заволжье Нижегородской области. От взрыва газа в Ярославле 5 декабря пострадали двое. В посёлке Кантемировка Воронежской области при разгерметизации газового баллона пострадал один человек

    Фото: Катерина Абдулова / 86.RU

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    Комментарии 9

    vic_5e4cd1938d1a806 Дек 2022 в 10:04
    Эти рыбаки то на лёд, потом под лёд, то теперь взрывы устраивают
    +1−1
    Соловей-Помётчик06 Дек 2022 в 10:00
    Порой возраст приходит один
    +1−1
    your mother06 Дек 2022 в 09:42
    Прямо как в Европе.
    +0−2
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