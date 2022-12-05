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    Пятый случай за сутки. Очередной взрыв газа — теперь под Воронежем

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    9 комментариев

    В посёлке Кантемировка Воронежской области при разгерметизации газового баллона пострадал один человек. Об этом в понедельник, 5 декабря, в Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального правительства.

    В сообщении уточняется, что ЧП произошло в трёхэтажном жилом доме. В здании выбито несколько стёкол. Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. В настоящий момент ему помогают медики.

    Напомним, что это уже пятый подобный случай за последние сутки. После взрыва газа в Ярославле 5 декабря пострадали двое. Вечером 4 декабря газовые баллоны взорвались также в Нижневартовске в Югре. Дом частично обрушился, погибли шесть человек, травмы получили пятеро. Затем баллон взорвался в Екатеринбурге, а затем — в городе Заволжье Нижегородской области.

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    Комментарии 9

    27419388905 Дек 2022 в 14:43
    Дурдом,..может стоит окончания суток подождать и общую сводку по взрывам газа в конце дня подвести.
    +1−0
    SERGEY11105 Дек 2022 в 14:34
    Даже и не знаешь что и хуже - "мерзнущий " в Европе волчий хвост или ежедневные взрывы среди российского изобилия газа .
    +2−0
    Дядя Бо05 Дек 2022 в 14:30
    Чё-та кучно пошло: дома, аэродромы... Всё точно идёт по плану?
    +4−0
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