Пятый случай за сутки. Очередной взрыв газа — теперь под Воронежем

В посёлке Кантемировка Воронежской области при разгерметизации газового баллона пострадал один человек. Об этом в понедельник, 5 декабря, в Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального правительства.



В сообщении уточняется, что ЧП произошло в трёхэтажном жилом доме. В здании выбито несколько стёкол. Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. В настоящий момент ему помогают медики.



Напомним, что это уже пятый подобный случай за последние сутки. После взрыва газа в Ярославле 5 декабря пострадали двое. Вечером 4 декабря газовые баллоны взорвались также в Нижневартовске в Югре. Дом частично обрушился, погибли шесть человек, травмы получили пятеро. Затем баллон взорвался в Екатеринбурге, а затем — в городе Заволжье Нижегородской области.

