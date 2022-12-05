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    Новый взрыв газа, теперь в Нижегородской области

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    8 комментариев

    Четвёртый подряд взрыв газа в России. На этот раз он произошёл в городе Заволжье Нижегородской области, также в жилом доме. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на экстренные службы.

    По данным ТАСС, после взрыва начался пожар, огонь охватил около 30 кв. метров. Из дома были эвакуированы 18 человек, в том числе трое детей. Никто не пострадал.

    Вечером 4 декабря газовые баллоны взорвались в Нижневартовске (Югра). Дом частично обрушился, погибли шесть человек, пострадали пятеро. Затем баллон взорвался в Екатеринбурге, обошлось без травм. Утром 5 декабря то же самое произошло в Ярославле, пострадал мужчина.

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    Комментарии 8

    chip105 Дек 2022 в 11:56
    Граждане, если вы видите что ваш сосед тащит в дом баллон с газом, сообщайте в полицию, это в ваших интересах!
    +3−0
    27419388905 Дек 2022 в 11:16
    Что ни день то взрыв газа, а еще только начало зимы.
    +5−0
    Читатель №1536205 Дек 2022 в 11:11
    По количеству радостных смайликов в таких новостях можно определить количество ципсошников, работающих на площадке Фонтанки.
    +7−15
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