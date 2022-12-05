Новый взрыв газа, теперь в Нижегородской области

Четвёртый подряд взрыв газа в России. На этот раз он произошёл в городе Заволжье Нижегородской области, также в жилом доме. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на экстренные службы.



По данным ТАСС, после взрыва начался пожар, огонь охватил около 30 кв. метров. Из дома были эвакуированы 18 человек, в том числе трое детей. Никто не пострадал.

Вечером 4 декабря газовые баллоны взорвались в Нижневартовске (Югра). Дом частично обрушился, погибли шесть человек, пострадали пятеро. Затем баллон взорвался в Екатеринбурге, обошлось без травм. Утром 5 декабря то же самое произошло в Ярославле, пострадал мужчина.

