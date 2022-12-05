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    Взрыв в Ярославле: первые фотографии. Людей под завалами нет

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    4 комментария

    В Ярославле, где 5 декабря газ взорвался в трёхэтажном доме, эвакуированы 44 человека, в том числе три ребёнка, сообщает региональное ГУ МЧС. На сайте ведомства, а также на портале 76.RU публикуют фотографии с места ЧП.

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    По данным ТАСС, пострадал только один человек — пожилой мужчина. По словам мэра города Артема Молчанова, людей под завалами нет. Причиной, по данным администрации, стал взрыв бытового газа. 19 человек находятся в пункте временного размещения.

    На улице Кузнецова, 5, по данным МЧС, работают 11 единиц техники и 41 человек. В экстренных службах рассказали, что несущие конструкции дома не повреждены, нарушено остекление без обрушения.

    Напомним, вечером 4 декабря в Нижневартовске после взрыва баллонов с газом погибли шесть человек.

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    Комментарии 4

    Kezevo05 Дек 2022 в 08:37
    А где завалы то ?
    +1−0
    Guddd-Head05 Дек 2022 в 08:27
    Хлопок же
    +4−0
    Васисуалий Лошков05 Дек 2022 в 08:26
    разрешили писать взрыв,,,,,,,,,,
    +3−0
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