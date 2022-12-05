Взрыв в Ярославле: первые фотографии. Людей под завалами нет

В Ярославле, где 5 декабря газ взорвался в трёхэтажном доме, эвакуированы 44 человека, в том числе три ребёнка, сообщает региональное ГУ МЧС. На сайте ведомства, а также на портале 76.RU публикуют фотографии с места ЧП.
По данным ТАСС, пострадал только один человек — пожилой мужчина. По словам мэра города Артема Молчанова, людей под завалами нет. Причиной, по данным администрации, стал взрыв бытового газа. 19 человек находятся в пункте временного размещения.
На улице Кузнецова, 5, по данным МЧС, работают 11 единиц техники и 41 человек. В экстренных службах рассказали, что несущие конструкции дома не повреждены, нарушено остекление без обрушения.
Напомним, вечером 4 декабря в Нижневартовске после взрыва баллонов с газом погибли шесть человек.