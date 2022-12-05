Погибших в Нижневартовске — уже шесть. Хозяин квартиры хранил два газовых баллона, один разгерметизировался, потом взорвался и второй

Погибших от взрыва газа в Нижневартовске — шесть человек. Эту цифру подтвердили в МЧС. Врачи смогли реанимировать одного из считавшихся погибшими сначала, передаёт 5 декабря ТАСС со ссылкой на свой источник. Под завалами нашли выжившую пенсионерку, передаёт 86.RU .

Как сообщается в телеграм-канале Югры , по состоянию на 8 часов утра, пяти пострадавшим оказывается медицинская помощь. Пациенты 62 и 67 лет эвакуированы в ожоговый центр Сургута. Их состояние крайне тяжёлое. 45-летняя женщина — в стабильном состоянии средней степени тяжести в реанимационном отделении БУ «Нижневартовская окружная больница». 19-летняя девушка в удовлеторительном состоянии находится в нейрохирургическом отделении. 53-летней женщине госпитализация не потребовалась, помощь оказана амбулаторно.

На место ликвидации последствий ЧП прибыла оперативная группа под руководством главы МЧС России Александра Куренкова. Всего в спасательно-разыскных мероприятиях задействованы 165 человек и 53 единицы техники.

«Хозяин квартиры на втором этаже хранил сразу два газовых баллона. Сначала произошла разгерметизация одного из них. Потом взорвался уже второй, что и привело к обрушению части дома», — рассказал собеседник ТАСС .

Куренков пояснил, что дом не был газифицирован. По предварительным сведениям, одна из жительниц дома накануне почувствовала запах газа и даже обратилась из-за этого к соседу, пишет 86.RU.



«Мы произвели мероприятия по удалению фасада, сейчас проводится вскрытие кровли, над 3 и 4 подъездами будем полностью убирать кровлю, снимать парапеты, конечно же, после согласования со специалистами будем снимать каждую плиту», — рассказал замначальника ГУ МЧС по Югре Роман Артамонов.

