Погибших в Нижневартовске — уже шесть. Хозяин квартиры хранил два газовых баллона, один разгерметизировался, потом взорвался и второй

Погибших от взрыва газа в Нижневартовске — шесть человек. Эту цифру подтвердили в МЧС. Врачи смогли реанимировать одного из считавшихся погибшими сначала, передаёт 5 декабря ТАСС со ссылкой на свой источник. Под завалами нашли выжившую пенсионерку, передаёт 86.RU.
Как сообщается в телеграм-канале Югры, по состоянию на 8 часов утра, пяти пострадавшим оказывается медицинская помощь. Пациенты 62 и 67 лет эвакуированы в ожоговый центр Сургута. Их состояние крайне тяжёлое. 45-летняя женщина — в стабильном состоянии средней степени тяжести в реанимационном отделении БУ «Нижневартовская окружная больница». 19-летняя девушка в удовлеторительном состоянии находится в нейрохирургическом отделении. 53-летней женщине госпитализация не потребовалась, помощь оказана амбулаторно.
На место ликвидации последствий ЧП прибыла оперативная группа под руководством главы МЧС России Александра Куренкова. Всего в спасательно-разыскных мероприятиях задействованы 165 человек и 53 единицы техники.
телеграм-канал администрации Югры
Причиной взрыва, по данным МЧС, стала разгерметизация газового баллона. По данным информагентств, сдетонировали два баллона.
86.RU
«Хозяин квартиры на втором этаже хранил сразу два газовых баллона. Сначала произошла разгерметизация одного из них. Потом взорвался уже второй, что и привело к обрушению части дома», — рассказал собеседник ТАСС.
Куренков пояснил, что дом не был газифицирован. По предварительным сведениям, одна из жительниц дома накануне почувствовала запах газа и даже обратилась из-за этого к соседу, пишет 86.RU.
«Мы произвели мероприятия по удалению фасада, сейчас проводится вскрытие кровли, над 3 и 4 подъездами будем полностью убирать кровлю, снимать парапеты, конечно же, после согласования со специалистами будем снимать каждую плиту», — рассказал замначальника ГУ МЧС по Югре Роман Артамонов.
МЧС России будет добиваться проведения внеплановых проверок газонаполнительных станций, заявил замглавы МЧС — главный государственный инспектор по пожарному надзору Анатолий Супруновский.