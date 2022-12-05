Ещё один взрыв газа — в Екатеринбурге. Там «вышибло балкон»

Ещё один взрыв газа произошёл в Екатеринбурге. Таким образом, за несколько часов в России случилось три таких ЧП.
читатель E1.RU
Как сообщает E1.RU, вечером 4 декабря, около 20 часов, в квартире на Новой Сортировке взорвался газовый баллон. Ударной волной на балконе выбило стекла, осколками засыпало улицу перед домом.
«Балкон просто вышибло. Приехали наряд полиции, пара пожарных машин», — рассказал изданию очевидец.
В этом происшествии никто не пострадал.
Более серьёзные инциденты случились в Нижневартовске и Ярославле — в обоих случаях тоже взорвался бытовой газ. В Нижневартовске рухнула часть жилого дома, погибли шесть человек, пострадали пять, двое из которых — в крайне тяжёлом состоянии. В Ярославле серьёзных обрушений нет, известно об одном пострадавшем. Кадры с мест трагедии смотрите на «Фонтанке».