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    Ещё один взрыв газа — в Екатеринбурге. Там «вышибло балкон»

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    3 комментария

    Ещё один взрыв газа произошёл в Екатеринбурге. Таким образом, за несколько часов в России случилось три таких ЧП.

    читатель E1.RU

    Как сообщает E1.RU, вечером 4 декабря, около 20 часов, в квартире на Новой Сортировке взорвался газовый баллон. Ударной волной на балконе выбило стекла, осколками засыпало улицу перед домом.

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    «Балкон просто вышибло. Приехали наряд полиции, пара пожарных машин», — рассказал изданию очевидец.

    В этом происшествии никто не пострадал.

    Более серьёзные инциденты случились в Нижневартовске и Ярославле — в обоих случаях тоже взорвался бытовой газ. В Нижневартовске рухнула часть жилого дома, погибли шесть человек, пострадали пять, двое из которых — в крайне тяжёлом состоянии. В Ярославле серьёзных обрушений нет, известно об одном пострадавшем. Кадры с мест трагедии смотрите на «Фонтанке».

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    Комментарии 3

    Gurza05 Дек 2022 в 09:54
    "Хлопок"...
    +0−0
    serg195605 Дек 2022 в 09:45
    совершенно понятно, чьи это дела
    +0−0
    Заливщик голосовых планок05 Дек 2022 в 08:44
    По всей стране началось(с)
    +0−2
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