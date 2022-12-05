Подробности взрыва в Ярославле. Пострадавший живёт в доме 5 дней, в больницу попала 90-летняя женщина

Пострадавших после взрыва газа в Ярославле 5 декабря теперь двое. Госпитализирована 90-летняя женщина: у неё ухудшилось самочувствие на фоне стресса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря департамента здравоохранения региона Ольгу Силину. Первый пострадавший — пожилой мужчина. Его соседи говорят, что он заселился в квартиру всего четыре дня назад, пишет 76.RU . Жильцы дома переживают за беременную соседку: она на последнем месяце беременности.

По их словам, квартира давно была съёмной, проблемных жильцов не было. Но этим мужчиной были недовольны. «С тех пор, как снял квартиру, были пьянки, гулянки, водил женщин. Сотрудники МЧС нам сказали, что у него даже плиты не было. Просто был открыт газовый кран», — рассказывает соседка Елена.

Все квартиры дома газифицированы, в них стоят газовые плиты, а газовых колонок нет. Городские власти, как пишет РИА Новости, назвали причиной взрыва самовольную эксплуатацию газового оборудования.

Пострадавший мужчина находится в реанимационном отделении в крайне тяжелом состоянии. Врачи делают всё возможное для его спасения, рассказали в депздраве.



Первым на помощь бросились соседи, в том числе Дмитрий. Он рассказал 76.RU, что мужчина сам открыл дверь, его вытащили из квартиры (на теле у него были заметны ожоги) и закрыли вентиль баллона. Разрушения в квартире сильные, в частности обрушился пол, говорит Дмитрий.