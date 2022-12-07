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    В Нижневартовске закончились аварийно-спасательные работы. Спасли не только людей, но и кошек

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    1 комментарий

    Аварийно-спасательные работы в доме, повреждённом из-за взрыва газа в Нижневартовске, завершены. Однако режим ЧС продолжает действовать. 7 декабря объявлено в городе днём траура.

    Фото: администрация Нижневартовска
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    По данным ГУ МЧС по ХМАО-Югре, в результате ЧП погибли восемь человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Спасены десять человек, в момент события из-под завалов извлекли четверых. По информации 86.RU, были эвакуированы 52 человека.

    В разрушенной части пятиэтажки находилось 33 квартиры, сообщает телеграм-канал городской администрации. С жильцами работают в индивидуальном порядке. Поступило 14 заявлений на получение жилых помещений маневренного фонда. Одна семья получила ключи от жилья вчера, ещё три получат сегодня. Тем, у кого разрушенные квартиры были в ипотеке, окажут содействие в получении страховки.

    Один из жителей Нижневартовска выразил благодарность спасателям. Ему помогли забрать ценные вещи и двух кошек его 84-летней матери, которая жила в доме.

    Взрыв произошёл вечером 4 декабря. Причиной, предположительно, стала утечка из небольшого баллона.

    Фото: администрация Нижневартовска

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    Комментарии 1

    VKuser4918336207 Дек 2022 в 09:10
    Особенно рада за кошечек! Они самые здесь беззащитные.
    +3−0
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