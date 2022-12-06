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    Число погибших от взрыва газа в Нижневартовске выросло до восьми. Среди них четверо несовершеннолетних

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    Администрация Нижневартовска опубликовала официальный список погибших в результате взрыва газового баллона в одном из домов на улице Мира накануне. По информации муниципального оперативного штаба, по состоянию на 16 часов 6 декабря в ходе аварийно-спасательных работ на месте ЧП из-под завалов извлечены тела 8 погибших.

    Среди погибших — жители третьего и четвёртого подъездов пострадавшего дома. Четверо из них несовершеннолетние 2005, 2006, 2010 и 2019 годов рождения.

    В больницах Сургута и Нижневартовска находятся ещё четверо, включая жильцов квартиры, где и произошёл взрыв.

    Напомним, ранее сообщалось о шести погибших и двоих пропавших без вести.

    Взрыв газа в жилом доме произошёл из-за утечки из одного небольшого баллона. Удивительно, но жившие в этой квартире супруги выжили. На них сразу сгорела одежда, целыми остались только лица. Сейчас врачи борются за их жизни. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

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