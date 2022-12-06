Тела погибших из-под обломков дома в Нижневартовске достают одно за другим

При разборе завалов дома в Нижневартовске нашли пятого погибшего за день 6 декабря. До этого были извлечены тела четырех человек: мужчины, женщины, подростка и ребенка. Проводятся процедуры опознания. Об этом информирует городская администрация. По её данным, официально признаны погибшими шесть человек, двое считаются пропавшими без вести. Однако СМИ, сообщая о четырёх найденных телах, писали о десяти жертвах .

Через несколько минут после сообщения о пятом погибшем в телеграм-канале администрации появился ещё один пост : «По информации МЧС России по ХМАО — Югре, из-под завалов извлечено тело еще одного погибшего».

В доме 6А по улице Мира разбор завалов идёт круглосуточно, задействовано более 200 человек и 70 с лишним единиц техники: краны, экскаваторы, манипуляторы, погрузчики, бульдозеры. За ночь спасатели заметно продвинулись: после снятия плит ограждающих стен они добрались непосредственно до завалов.

«Для поиска возможно пропавших без вести людей, которые могут находиться под завалами, задействованы все возможные средства. Проводятся минуты тишины, необходимые при поиске людей», — отмечается в сообщении.



В связи с трагедией в учреждениях культуры Нижневартовска отменены все концерты.



Взрыв газа в жилом доме произошёл из-за утечки из одного небольшого баллона. Удивительно, но жившие в этой квартире супруги выжили. На них сразу сгорела одежда, целыми остались только лица. Сейчас врачи борются за их жизни. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

