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    Тела погибших из-под обломков дома в Нижневартовске достают одно за другим

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    2 комментария

    При разборе завалов дома в Нижневартовске нашли пятого погибшего за день 6 декабря. До этого были извлечены тела четырех человек: мужчины, женщины, подростка и ребенка. Проводятся процедуры опознания. Об этом информирует городская администрация. По её данным, официально признаны погибшими шесть человек, двое считаются пропавшими без вести. Однако СМИ, сообщая о четырёх найденных телах, писали о десяти жертвах.

    Через несколько минут после сообщения о пятом погибшем в телеграм-канале администрации появился ещё один пост: «По информации МЧС России по ХМАО — Югре, из-под завалов извлечено тело еще одного погибшего».

    Затем последовали ещё посты.

    В доме 6А по улице Мира разбор завалов идёт круглосуточно, задействовано более 200 человек и 70 с лишним единиц техники: краны, экскаваторы, манипуляторы, погрузчики, бульдозеры. За ночь спасатели заметно продвинулись: после снятия плит ограждающих стен они добрались непосредственно до завалов.

    Фото: администрация Нижневартовска
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    «Для поиска возможно пропавших без вести людей, которые могут находиться под завалами, задействованы все возможные средства. Проводятся минуты тишины, необходимые при поиске людей», — отмечается в сообщении.

    В связи с трагедией в учреждениях культуры Нижневартовска отменены все концерты.

    Взрыв газа в жилом доме произошёл из-за утечки из одного небольшого баллона. Удивительно, но жившие в этой квартире супруги выжили. На них сразу сгорела одежда, целыми остались только лица. Сейчас врачи борются за их жизни. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

    Фото: администрация Нижневартовска

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    Комментарии 2

    Мillemelle06 Дек 2022 в 14:00
    ужас какой, дай им всем сил и здоровья.
    +0−0
    Kit.06 Дек 2022 в 13:43
    Про "выжили" ещё рано говорить. От такой площади ожогов обычно умирают на третий день.
    +0−0
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