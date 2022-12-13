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    В России снова взорвался газ в жилом доме. На этот раз в Элисте

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    Десятый взрыв газа за две недели произошел в России. На этот раз пострадал дом в Элисте, известно о пострадавшем. Подробности приводит МЧС Калмыкии 13 декабря.

    По данным ведомства, ЧП случилось в трехэтажном доме 9, корпус 1, в квартале Сити-Чесс. В результате хлопка газовоздушной смеси в одной из квартир дома повреждены 3 оконных проема и межкомнатные двери. Несущие стены не затронуло.

    Из дома госпитализировали одного пострадавшего, жителей эвакуировали. На месте работают экстренные службы. Причина, виновник и материальный ущерб устанавливаются.

    Напомним, что это уже десятый случай, связанный с взрывом газа, в течение двух недель. Ранее подобные ЧП произошли в Назрани, Нижневартовске, Екатеринбурге, в нижегородском Заволжье, Ярославле, в посёлке Кантемировка под Воронежем, в городе Азове Ростовской области. Рвануло в Рязани и Новосибирске.

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