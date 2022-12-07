Снова газ. В Назрани произошел взрыв в торговом центре

Очередной взрыв газа прогремел в российском регионе. На этот раз пострадал торговый центр «Таргим» в городе Назрани. Об этом днем 7 декабря сообщили в региональном МЧС.
По информации ведомства, днем в среду на улице Муталиева «произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием и частичным разрушением здания». Огонь охватил 200 «квадратов».
Согласно предварительным данным, пострадали четыре человека, их доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.
«Фонтанка» писала, что ранее «хлопок газовоздушной смеси» услышали жители пятиэтажки в ростовском Азове. Людей эвакуировали, пострадал один человек.
Случай в Назрани стал седьмым взрывом газа за два дня. Помимо Азова, за последние двое суток газ рванул в Нижневартовске, в Екатеринбурге, в нижегородском Заволжье, Ярославле и в посёлке Кантемировка под Воронежем. 6 декабря в администрации Нижневартовска сообщили о восьми погибших в результате ЧП, четверо из них — несовершеннолетние.