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    Снова газ. В Назрани произошел взрыв в торговом центре

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    8 комментариев

    Очередной взрыв газа прогремел в российском регионе. На этот раз пострадал торговый центр «Таргим» в городе Назрани. Об этом днем 7 декабря сообщили в региональном МЧС.

    По информации ведомства, днем в среду на улице Муталиева «произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием и частичным разрушением здания». Огонь охватил 200 «квадратов».

    Согласно предварительным данным, пострадали четыре человека, их доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

    Фото: МЧС Республики Ингушетия
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    «Фонтанка» писала, что ранее «хлопок газовоздушной смеси» услышали жители пятиэтажки в ростовском Азове. Людей эвакуировали, пострадал один человек.

    Случай в Назрани стал седьмым взрывом газа за два дня. Помимо Азова, за последние двое суток газ рванул в Нижневартовске, в Екатеринбурге, в нижегородском Заволжье, Ярославле и в посёлке Кантемировка под Воронежем. 6 декабря в администрации Нижневартовска сообщили о восьми погибших в результате ЧП, четверо из них — несовершеннолетние.

    Фото: МЧС Республики Ингушетия

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    Комментарии 8

    Безработный из Твери07 Дек 2022 в 17:20
    Пора гейевропа мерзнет, мы от радости хлопаем излишками газа!
    +4−0
    Kezevo07 Дек 2022 в 17:07
    Щаа под этот шумок протащат закон про газоанализаторы на каждом сарае. Который хотели ввести ранее
    +2−0
    Отец Родной07 Дек 2022 в 16:58
    Новое явление - умный газ. Активизируется в смутные времена.
    +4−1
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