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    Шестой случай за два дня. Ещё один взрыв газа — теперь в Ростовской области

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    2 комментария

    Хроника ЧП с газовым оборудованием пополнилась новым случаем в Ростовской области. В Азове взрывом закончился ремонт.

    Как сообщают в ГУ МЧС по Ростовской области, информация о «хлопке газовоздушной смеси» поступила в ведомство в половине одиннадцатого часа вечера 6 декабря. В квартире на втором этаже дома в Черноморском переулке выбило стёкла, повреждена входная дверь.

    «Хозяин квартиры самостоятельно проводил ремонтные работы с газовым оборудованием, в результате чего произошел хлопок ГВС. Погибших нет, пострадал 1 человек», — рассказали в МЧС.

    Жителей пятиэтажки эвакуировали. Искать ночлег им не пришлось: несущие конструкции здания не пострадали, людям разрешили вернуться в квартиры.

    За последние двое суток газ рванул в Нижневартовске, в Екатеринбурге, в нижегородском Заволжье, Ярославле и в посёлке Кантемировка под Воронежем. 6 декабря в администрации Нижневартовска сообщили о восьми погибших в результате ЧП, четверо из них — несовершеннолетние.

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    Комментарии 2

    Annonym9107 Дек 2022 в 01:41
    Вам что не понятно к чему это все .
    Это называется Морально - Психологическое давление на Население Страны с целью создания атмосферы страха и паники для возможно запугивания Населения РФ .
    А Также увелечения числа Павликов Морозовых среди Населения РФ .
    Скоро Выборы Проверь подвал ...
    +0−2
    sashа07 Дек 2022 в 01:39
    Всё идёт по плану, надо только окоп у МКАДа выкопать....
    +0−2
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