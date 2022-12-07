Шестой случай за два дня. Ещё один взрыв газа — теперь в Ростовской области

Хроника ЧП с газовым оборудованием пополнилась новым случаем в Ростовской области. В Азове взрывом закончился ремонт.
Как сообщают в ГУ МЧС по Ростовской области, информация о «хлопке газовоздушной смеси» поступила в ведомство в половине одиннадцатого часа вечера 6 декабря. В квартире на втором этаже дома в Черноморском переулке выбило стёкла, повреждена входная дверь.
«Хозяин квартиры самостоятельно проводил ремонтные работы с газовым оборудованием, в результате чего произошел хлопок ГВС. Погибших нет, пострадал 1 человек», — рассказали в МЧС.
Жителей пятиэтажки эвакуировали. Искать ночлег им не пришлось: несущие конструкции здания не пострадали, людям разрешили вернуться в квартиры.
За последние двое суток газ рванул в Нижневартовске, в Екатеринбурге, в нижегородском Заволжье, Ярославле и в посёлке Кантемировка под Воронежем. 6 декабря в администрации Нижневартовска сообщили о восьми погибших в результате ЧП, четверо из них — несовершеннолетние.