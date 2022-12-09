Двух пострадавших достали из-под завалов дома в результате ЧП в Рязани. Версий взрыва уже две

Взрыв газа разрушил две квартиры в Рязани, второй этаж дома частично обрушился на первый, под завалами оказались как минимум двое. Об этом сообщили в региональном МЧС вечером 9 декабря.

«Во время проведения аварийно-спасательных работ пожарными подразделениями из-под завалов спасли двух мужчин — 20 и 29 лет, они были госпитализированы. Также пожарными подразделениями было эвакуировано 7 человек», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Информация о ЧП на улице Пушкина поступила в МЧС в половине шестого часа вечера. В доме обрушились межкомнатные перегородки, в первом из четырёх подъездов второй этаж частично упал на первый, две квартиры разрушены.

Мэр Рязани Елена Сорокина, которая, как и губернатор региона, находится на месте происшествия , уточнила, что жителей двухэтажки готовы разместить в доме молодежи. Всем пострадавшим обещают материальную помощь.

В прокуратуре сообщили, что, предварительно, рванула газовая колонка. ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что взорвался самогонный аппарат. В Сети есть информация, что самогон варил один из пострадавших, второй якобы его сосед.

В областном правительстве агентству рассказали, что один мужчина находится в тяжёлом состоянии, другой получил травмы средней степени тяжести.

Разбор завалов продолжается. На месте работают сотрудники Следственного комитета, прокуратура области начала проверку.