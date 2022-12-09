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    Двух пострадавших достали из-под завалов дома в результате ЧП в Рязани. Версий взрыва уже две

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    19 комментариев

    Взрыв газа разрушил две квартиры в Рязани, второй этаж дома частично обрушился на первый, под завалами оказались как минимум двое. Об этом сообщили в региональном МЧС вечером 9 декабря.

    «Во время проведения аварийно-спасательных работ пожарными подразделениями из-под завалов спасли двух мужчин — 20 и 29 лет, они были госпитализированы. Также пожарными подразделениями было эвакуировано 7 человек», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

    Информация о ЧП на улице Пушкина поступила в МЧС в половине шестого часа вечера. В доме обрушились межкомнатные перегородки, в первом из четырёх подъездов второй этаж частично упал на первый, две квартиры разрушены.

    Мэр Рязани Елена Сорокина, которая, как и губернатор региона, находится на месте происшествия, уточнила, что жителей двухэтажки готовы разместить в доме молодежи. Всем пострадавшим обещают материальную помощь.

    «По предварительным данным, причина происшествия — детонация бытового газа. Информация уточняется», — написал губернатор в своём телеграм-канале.

    В прокуратуре сообщили, что, предварительно, рванула газовая колонка. ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что взорвался самогонный аппарат. В Сети есть информация, что самогон варил один из пострадавших, второй якобы его сосед.

    В областном правительстве агентству рассказали, что один мужчина находится в тяжёлом состоянии, другой получил травмы средней степени тяжести.

    Разбор завалов продолжается. На месте работают сотрудники Следственного комитета, прокуратура области начала проверку.

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    Комментарии 19

    28022558909 Дек 2022 в 22:08
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е за о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

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    +0−0
    26096989109 Дек 2022 в 21:32
    Не верю в совпадения. Такой эпидемии один "взрыв газа" за другим по стране быть не может.
    Больно резко началось.
    Сдается, что обывателям вешают лапшу, что то скрывают.
    Это личное мнение.
    +1−0
    Kezevo09 Дек 2022 в 21:31
    Еще ни чего не начато....
    +1−0
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