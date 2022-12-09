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    В Рязани в жилом доме рванул газ. Под завалами могут быть люди

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    2 комментария

    Взрыв бытового газа прогремел в двухэтажном доме в Рязани вечером 9 декабря. За последние дни это восьмой подобный случай.

    Фото: Группа Новости Рязани «7 новостей» «ВКонтакте» / скриншот
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    Как сообщили в региональном МЧС, почти два десятка спасателей работают на улице Пушкина, где частично обрушился двухэтажный жилой дом. Пострадали межкомнатная перегородка и перекрытия между первым и вторым этажом.

    По информации прокуратуры Рязанской области, взорвалась газовоздушная смесь в газовой колонке. Пожара в результате не было.

    ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что под завалами могут быть люди. В релизе МЧС сказано, что информация о пострадавших уточняется.

    На неделе взрывы газа произошли в Назрани, Нижневартовске, Екатеринбурге, в нижегородском Заволжье, Ярославле, в посёлке Кантемировка под Воронежем и в городе Азове Ростовской области.

    Фото: Группа Новости Рязани «7 новостей» «ВКонтакте» / скриншот

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    Комментарии 2

    своих не бросаем09 Дек 2022 в 19:37
    хлопки отменили?
    +0−0
    ӦВВӦ09 Дек 2022 в 19:17
    Точно не сахар да?
    +0−0
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