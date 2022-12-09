В Рязани в жилом доме рванул газ. Под завалами могут быть люди

Взрыв бытового газа прогремел в двухэтажном доме в Рязани вечером 9 декабря. За последние дни это восьмой подобный случай.
Как сообщили в региональном МЧС, почти два десятка спасателей работают на улице Пушкина, где частично обрушился двухэтажный жилой дом. Пострадали межкомнатная перегородка и перекрытия между первым и вторым этажом.
По информации прокуратуры Рязанской области, взорвалась газовоздушная смесь в газовой колонке. Пожара в результате не было.
ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что под завалами могут быть люди. В релизе МЧС сказано, что информация о пострадавших уточняется.
На неделе взрывы газа произошли в Назрани, Нижневартовске, Екатеринбурге, в нижегородском Заволжье, Ярославле, в посёлке Кантемировка под Воронежем и в городе Азове Ростовской области.