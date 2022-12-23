В Институте лёгких сплавов в Москве огонь охватил 400 кв. м, сообщается о взрывах газа

Сильный пожар произошёл вечером 23 декабря на территории Всероссийского института лёгких сплавов в Москве.
На улице Горбунова (Можайский район) загорелся ангар, его тушили по второму номеру сложности, огонь охватил 400 квадратных метров, сообщает «Москва 24». Горожане жалуются на интенсивный запах гари в районе станции метро «Молодёжная».
Прокуратура Москвы
В здании, предположительно, находились сотни газовыми баллонами, они взрывались.
ТАСС со ссылкой на МЧС передаёт, что открытое горение удалось ликвидировать, работы продолжаются. Информации о пострадавших нет.
Столичная прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств возгорания, а также принятие процессуального решения. В своём телеграм-канале ведомство публикует кадры с места ЧП.