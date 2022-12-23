    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, южн

    746мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd68.68eur73.04

    В Институте лёгких сплавов в Москве огонь охватил 400 кв. м, сообщается о взрывах газа

    965
    1 комментарий

    Сильный пожар произошёл вечером 23 декабря на территории Всероссийского института лёгких сплавов в Москве.

    На улице Горбунова (Можайский район) загорелся ангар, его тушили по второму номеру сложности, огонь охватил 400 квадратных метров, сообщает «Москва 24». Горожане жалуются на интенсивный запах гари в районе станции метро «Молодёжная».

    Прокуратура Москвы

    В здании, предположительно, находились сотни газовыми баллонами, они взрывались.

    ТАСС со ссылкой на МЧС передаёт, что открытое горение удалось ликвидировать, работы продолжаются. Информации о пострадавших нет.

    Столичная прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств возгорания, а также принятие процессуального решения. В своём телеграм-канале ведомство публикует кадры с места ЧП.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МоскваПожар
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close