Три человека погибли при взрыве на газопроводе в Чувашии

Три человека погибли при взрыве на газопроводе в Вурнарском районе Чувашии. Ещё один ранен. Об этом 20 декабря сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу Калининского сельского поселения.

«Трое погибших, один выжил. Там ремонтные работы шли», — сказала Ольга Смирнова. По ее словам, взрыв был очень громким, рядом находятся школа и детсад, но обошлось без эвакуации.



Ранее «Фонтанка» писала, что около деревни Ямбахтино в Чувашии загорелся газопровод. В МЧС республики уточнили, что ЧП произошло из-за утечки газа и в ликвидации возгорания участвуют четыре единицы пожарной техники.

