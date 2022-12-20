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    Три человека погибли при взрыве на газопроводе в Чувашии

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    Три человека погибли при взрыве на газопроводе в Вурнарском районе Чувашии. Ещё один ранен. Об этом 20 декабря сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу Калининского сельского поселения.

    «Трое погибших, один выжил. Там ремонтные работы шли», — сказала Ольга Смирнова. По ее словам, взрыв был очень громким, рядом находятся школа и детсад, но обошлось без эвакуации.

    Ранее «Фонтанка» писала, что около деревни Ямбахтино в Чувашии загорелся газопровод. В МЧС республики уточнили, что ЧП произошло из-за утечки газа и в ликвидации возгорания участвуют четыре единицы пожарной техники.

    Позже в ведомстве заявили, что прорыв произошел во время проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального подземного газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород» диаметром 1 420 мм. В устранении пожара задействованы 37 человек и 13 единиц техники, а также 17 спасателей и 7 единиц техники МЧС.

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