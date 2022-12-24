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    Две собаки сутки согревали в лесу хозяина, у которого случился инсульт на охоте

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    Две охотничьи собаки спасали в мороз своего 72-летнего хозяина в Ростовской области. Они дождались помощи, мужчина госпитализировали, но врачи ничего сделать не смогли — он скончался в больнице. Об этом 23 декабря пишет местное издание 1Rnd.

    Опытный охотник Василий отправился в лес 21 декабря, взял с собой своих собак: лайку и русскую гончую. Вскоре он перестал выходить на связь. Начались поиски. Через сутки его обнаружили лежащим на дороге, рядом с ним были псы. Позже выяснилось, что у Василия случился инсульт.

    Мужчина был жив — благодаря животным, которые прижимались к нему и так согревали. Одна из собак была сильна изранена: возможно, она защитила хозяина от дикого зверя. Собаки сначала не подпустили спасателей к Василию, отошли только, когда привезли его супругу.

    Мужчину срочно доставили в Миллеровскую ЦРБ — транспортировали его на вертолёте. Однако спасти его не удалось. Он умер в больнице.

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