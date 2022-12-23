Курс по основам военной подготовки появится в российских вузах

Минобрнауки совместно с Минобороны по поручению президента разработали модуль «Основы военной подготовки» и уже направили его в вузы для включения в образовательные программы бакалавриата и специалитета, а также дополнительные профессиональные программы.



«Освоение модуля направлено на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной государственной службе», — говорится в сообщении Минобрнауки от 23 декабря.



Как отметили в министерстве, студентов будут обучать навыкам создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности, в том числе «при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов».

