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    Курс по основам военной подготовки появится в российских вузах

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    Минобрнауки совместно с Минобороны по поручению президента разработали модуль «Основы военной подготовки» и уже направили его в вузы для включения в образовательные программы бакалавриата и специалитета, а также дополнительные профессиональные программы.

    «Освоение модуля направлено на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной государственной службе», — говорится в сообщении Минобрнауки от 23 декабря.

    Как отметили в министерстве, студентов будут обучать навыкам создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности, в том числе «при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов».

    Модуль содержит разделы об основных направлениях социально-экономического, политического и военно-технического развития России, особенностях развития международных отношений. Также туда вошли правовые основы прохождения военной службы, строевая подготовка, основы тактической, медицинской подготовки и другие разделы.

    Накануне стало известно, что Минпросвещения утвердило новую программу школьного образования, в которую вошли начальная военная подготовка на ОБЖ и блок о спецоперации на Украине на уроках истории.

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