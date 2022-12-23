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    Неудачный поворот «Тойоты» на перекрестке Богатырского и Сизова отправил с больницу 6-летнего пассажира

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    Серьезная авария произошла на одном из крупных перекрестков Приморского района Петербурга вечером 22 декабря. Травмы получил ребенок, ехавший детском кресле.

    ДТП случилось в 20:10 на регулируемом перекрестке Богатырского проспекта с проспектом Сизова. 29-летний петербуржец следовал на автомобиле Toyota Camry по Богатырскому в сторону Гаккелевской улицы и на перекрестке стал поворачивать налево в сторону Туполевской улицы, не пропустив ехавший во встречном направлении KIA Cerato под управлением 22-летнего парня. Об этом «Фонтанке» стало известно 23 декабря.

    В результате аварии 6-летний пассажир «Тойоты» получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и гематому и был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Ребенок находился в детском удерживающем устройстве на заднем сиденье справа от водителя и был пристегнут ремнем безопасности. Водитель «Тойоты» ранее за нарушения ПДД не привлекался.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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