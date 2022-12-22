Водителя грузовика, который задавил пенсионерку, сдавая назад на Жуковского, отпустили после суда

В Петербурге вынесли приговор по делу о смертельном ДТП с пешеходом, которое произошло в центре города минувшим летом. Водитель грузовика наехал на пенсионерку, и та скончалась в больнице.



ДТП случилось 7 июня в 8:30 у дома 59 по улице Жуковского. Подсудимый, управляя грузовиком Foton, принадлежащим другому гражданину, стал сдавать назад по проезжей части, не прибегнув к помощи других людей, сообщает 22 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. В результате молодой человек не заметил находившуюся позади грузовика 72-летнюю женщину и сбил ее. Пенсионерку с тяжелыми травмами увезли в больницу, где она скончалась через несколько часов. Ранее сообщалось, что женщина переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.