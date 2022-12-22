    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 0

    4 м/с, ю-з

    749мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd70.53eur75.09

    Водителя грузовика, который задавил пенсионерку, сдавая назад на Жуковского, отпустили после суда

    2012
    8 комментариев

    В Петербурге вынесли приговор по делу о смертельном ДТП с пешеходом, которое произошло в центре города минувшим летом. Водитель грузовика наехал на пенсионерку, и та скончалась в больнице.

    ДТП случилось 7 июня в 8:30 у дома 59 по улице Жуковского. Подсудимый, управляя грузовиком Foton, принадлежащим другому гражданину, стал сдавать назад по проезжей части, не прибегнув к помощи других людей, сообщает 22 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. В результате молодой человек не заметил находившуюся позади грузовика 72-летнюю женщину и сбил ее. Пенсионерку с тяжелыми травмами увезли в больницу, где она скончалась через несколько часов. Ранее сообщалось, что женщина переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.

    Водитель грузовика вину признал. Куйбышевский районный суд Петербурга признал его виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к 1 году лишения свободы в колонии-поселении. Однако подсудимому зачли время содержания под стражей, в связи с чем наказание было сочтено отбытым, и молодого человека освободили из-под стражи сразу в зале суда.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП с пешеходомСуд
    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close