    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 13

    3 м/с, ю-в

    761мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.96eur64.57
    Студенты о болонской системеКак сделать шенгенШестидневки больше не будетОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Пенсионерка попала под ехавший задним ходом грузовик на Жуковского. Спасти ее не смогли

    1775
    7 комментариев

    Грузовик сбил пожилую женщину в центре Петербурга утром 7 июня. Пенсионерка скончалась в больнице.

    Около 8:40 вторника у дома 59 по улице Жуковского грузовик Foton, двигаясь задним ходом, сбил 72-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. Об этом «Фонтанке» стало известно 8 июня. Пенсионерку с переломом таза, внутренним кровотечением и рваными ранами кисти в тяжелом состоянии доставили в больницу. В 12:50 женщина скончалась.

    За рулем грузовика находился 23-летний гражданин Кыргызстана. Молодой человек состоит на миграционном учете, имеет регистрацию в Петербурге и ранее к административной ответственности не привлекался. По факту ДТП возбудили уголовное дело по ст. 264, ч. 3, УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водителя задержали и поместили в изолятор.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (7)

    Кнехт
    Вместо бабки мог быть кто угодно, если водила слепошарый нечено ща руль садиться.
    Delon
    Часто можно наблюдать, как пенсионеры переходят дорогу вне зоны пешеходного перехода. А до перехода метров 50.
    260652921
    Я тоже не понимаю в чем виноват Водитель
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close