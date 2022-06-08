Пенсионерка попала под ехавший задним ходом грузовик на Жуковского. Спасти ее не смогли

Грузовик сбил пожилую женщину в центре Петербурга утром 7 июня. Пенсионерка скончалась в больнице.
Около 8:40 вторника у дома 59 по улице Жуковского грузовик Foton, двигаясь задним ходом, сбил 72-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. Об этом «Фонтанке» стало известно 8 июня. Пенсионерку с переломом таза, внутренним кровотечением и рваными ранами кисти в тяжелом состоянии доставили в больницу. В 12:50 женщина скончалась.
За рулем грузовика находился 23-летний гражданин Кыргызстана. Молодой человек состоит на миграционном учете, имеет регистрацию в Петербурге и ранее к административной ответственности не привлекался. По факту ДТП возбудили уголовное дело по ст. 264, ч. 3, УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водителя задержали и поместили в изолятор.