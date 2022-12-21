Мобилизованным в Петербурге начнут оказывать бесплатную юридическую помощь

Мобилизованные петербуржцы и члены их семей получили право на оказание бесплатной юридической помощи. Соответствующий законопроект 21 декабря Заксобрание города приняло сразу в трех чтениях.

Один из авторов законопроекта, единоросс Денис Четырбок, пояснял, что на бесплатную юрпомощь за счет казны города после того, как закон вступит в силу, смогут претендовать как мобилизованные, так и добровольцы. Кроме того, аналогичное право получают и семьи этих граждан, а именно родители, супруги, дети и иждивенцы.

В частности, горожане получили право на правовое консультирование, составление заявлений, ходатайств, других необходимых документов, представление интересов в судах и государственных органах.