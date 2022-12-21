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    Улицы Петербурга превратились в каток

    Мобилизованным в Петербурге начнут оказывать бесплатную юридическую помощь

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    Мобилизованные петербуржцы и члены их семей получили право на оказание бесплатной юридической помощи. Соответствующий законопроект 21 декабря Заксобрание города приняло сразу в трех чтениях.

    Один из авторов законопроекта, единоросс Денис Четырбок, пояснял, что на бесплатную юрпомощь за счет казны города после того, как закон вступит в силу, смогут претендовать как мобилизованные, так и добровольцы. Кроме того, аналогичное право получают и семьи этих граждан, а именно родители, супруги, дети и иждивенцы.

    В частности, горожане получили право на правовое консультирование, составление заявлений, ходатайств, других необходимых документов, представление интересов в судах и государственных органах.

    Замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский во время рассмотрения законопроекта отметил, что мобилизованные часто получают «отписки», также депутат напомнил о случаях, когда граждане не могут добиться альтернативной гражданской службы вместо военной. По мнению парламентария, принятый закон не решает эти проблемы.

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