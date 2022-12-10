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    Мобилизованному петербуржцу, которому отказали в АГС, нашли службу без оружия в руках

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    Мобилизованного петербуржца Кирилла Березина, который добивался альтернативной гражданской службы, переведут из воинской части в Каменке под Лугу. Об этом 10 декабря рассказал «Фонтанке» его адвокат Никифор Иванов.

    Приказ о переводе Кирилла Березина уже подписан. «Ему вручили предписание и отправили домой. Сейчас он в Петербурге», — сообщил адвокат.

    В новую воинскую часть Кирилл Березин прибудет в ближайшие дни. Там обещали, что служить с оружием в руках ему не придется.

    Кирилл Березин получил повестку в конце сентября, явился в военкомат, и в тот же день его призвали. Поскольку молодой человек является глубоко верующим и по своим взглядам не может брать оружие в руки, он сразу подал рапорт об альтернативной гражданской службе. В октябре Невский районный суд отказался отменить мобилизацию Березина и заменить службу альтернативной. В конце ноября городской суд Петербурга оставил в силе это решение.

    Ранее «Фонтанка» публиковала рассказ Кирилла об обстоятельствах, при которых он был мобилизован, покинул военную часть, вернулся в Петербург из палаточного лагеря в Белгородской области на такси и написал явку с повинной.

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