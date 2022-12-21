Рыба, яблоки и мёртвая плоть. Как зимой в Петербурге птицы находят пропитание

Где обедал воробей? А где обедали ворона, снегирь и ястреб? И главное — чем? Ответы на эти простые вопросы дают подписчики группы «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».
Несмотря на то что водоёмы покрылись льдом, зимородки умеют рыбачить.
Многим птицам зимой помогают кормушки, другие находят остатки человеческой еды.
Свиристели предпочитают «заморозку» — фрукты и ягоды прямо с деревьев.
А охотникам всё равно, зима или лето, добыча найдётся. Если её не отнимут вороны.
Птиц в Петербурге рекомендуется подкармливать начиная с ноября. Как это правильно делать, читайте на «Фонтанке».