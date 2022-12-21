Рыба, яблоки и мёртвая плоть. Как зимой в Петербурге птицы находят пропитание

Где обедал воробей? А где обедали ворона, снегирь и ястреб? И главное — чем? Ответы на эти простые вопросы дают подписчики группы «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».



Несмотря на то что водоёмы покрылись льдом, зимородки умеют рыбачить.

