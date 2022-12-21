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    Рыба, яблоки и мёртвая плоть. Как зимой в Петербурге птицы находят пропитание

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    Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
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    Где обедал воробей? А где обедали ворона, снегирь и ястреб? И главное — чем? Ответы на эти простые вопросы дают подписчики группы «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».

    Несмотря на то что водоёмы покрылись льдом, зимородки умеют рыбачить.

    Многим птицам зимой помогают кормушки, другие находят остатки человеческой еды.

    Свиристели предпочитают «заморозку» — фрукты и ягоды прямо с деревьев.

    А охотникам всё равно, зима или лето, добыча найдётся. Если её не отнимут вороны.

    Птиц в Петербурге рекомендуется подкармливать начиная с ноября. Как это правильно делать, читайте на «Фонтанке».

    Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России

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