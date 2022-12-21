    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -7

    2 м/с, ю-в

    754мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd69eur73.34

    Сложившаяся по снежной каше фура загородила Софийскую у развязки с КАД

    278
    обсудить
    ПоделитьсяПоделиться

    Авария с фурой собрала пробку длиной в несколько километров на одной из крупнейших улиц на юге Петербурга 21 декабря. Там же скопился приличный затор на КАД.

    На Софийской улице, перед кольцевой автодорогой со стороны города, развернуло и сложило пополам фуру, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Дмитрий. На фото видно, что дорога покрыта почти ровным слоем грязной снежной каши. Возможно, водитель грузовика не справился с управлением и в итоге перекрыл сразу несколько полос.

    ПоделитьсяПоделиться

    По данным «Яндекс.Пробок», на Софийской улице образовался плотный затор к КАД со стороны проспекта Славы. Пробка тянется более 2,5 километров, начинаясь от заправки «Газпромнефть» перед улицей Димитрова. Одновременно скопился затор на внешнем кольце КАД, плотнее всего он на участке от Витебского проспекта до Софийской улицы. Кроме того, пробка на Софийской наблюдается со стороны области до развязки с КАД.

    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП с фурой
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close