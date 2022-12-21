Сложившаяся по снежной каше фура загородила Софийскую у развязки с КАД

Авария с фурой собрала пробку длиной в несколько километров на одной из крупнейших улиц на юге Петербурга 21 декабря. Там же скопился приличный затор на КАД.

На Софийской улице, перед кольцевой автодорогой со стороны города, развернуло и сложило пополам фуру, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Дмитрий. На фото видно, что дорога покрыта почти ровным слоем грязной снежной каши. Возможно, водитель грузовика не справился с управлением и в итоге перекрыл сразу несколько полос.