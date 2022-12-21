Сложившаяся по снежной каше фура загородила Софийскую у развязки с КАД

Авария с фурой собрала пробку длиной в несколько километров на одной из крупнейших улиц на юге Петербурга 21 декабря. Там же скопился приличный затор на КАД.
На Софийской улице, перед кольцевой автодорогой со стороны города, развернуло и сложило пополам фуру, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Дмитрий. На фото видно, что дорога покрыта почти ровным слоем грязной снежной каши. Возможно, водитель грузовика не справился с управлением и в итоге перекрыл сразу несколько полос.
По данным «Яндекс.Пробок», на Софийской улице образовался плотный затор к КАД со стороны проспекта Славы. Пробка тянется более 2,5 километров, начинаясь от заправки «Газпромнефть» перед улицей Димитрова. Одновременно скопился затор на внешнем кольце КАД, плотнее всего он на участке от Витебского проспекта до Софийской улицы. Кроме того, пробка на Софийской наблюдается со стороны области до развязки с КАД.