Госдума приняла закон о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных и добровольцев

Госдума 21 декабря в третьем окончательном чтении приняла законопроект о приостановке судопроизводства в отношении добровольцев и мобилизованных, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях.



Закон закрепит в АПК, ГПК, КАС РФ и в законе «Об исполнительном производстве» единый перечень оснований для приостановлении судопроизводства и исполнительного производства. Перечень пополнят участие в боевых действиях в составе ВС РФ, участие в контртеррористической операции, выполнение задач в условиях чрезвычайного или военного положения, а также в условиях вооруженного конфликта.

