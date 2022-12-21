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    Мобилизация

    Госдума приняла закон о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных и добровольцев

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    Госдума 21 декабря в третьем окончательном чтении приняла законопроект о приостановке судопроизводства в отношении добровольцев и мобилизованных, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях.

    Закон закрепит в АПК, ГПК, КАС РФ и в законе «Об исполнительном производстве» единый перечень оснований для приостановлении судопроизводства и исполнительного производства. Перечень пополнят участие в боевых действиях в составе ВС РФ, участие в контртеррористической операции, выполнение задач в условиях чрезвычайного или военного положения, а также в условиях вооруженного конфликта.

    Судопроизводство также будет приостановлено в случае призыва на службу по мобилизации или на добровольной основе.

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