Под колёса грузовика попал молодой мужчина, перебегавший КАД в тёмное время суток

На КАД под колёсами грузовика погиб молодой мужчина. Подробности ДТП стали известны «Фонтанке» 20 декабря.

ДТП, как уже сообщалось , произошло на 56-м километре КАД, в районе Октябрьской набережной, вчера в 5:35. За рулём «Скании» с полуприцепом был 53-летний мужчина, гражданин Белоруссии. В этом году к административной ответственности за нарушение ПДД он не привлекался. Погибший пешеход — мужчина лет 25 на вид. Его личность сразу установить не удалось, проведено дактилоскопирование. Предположительно, он переходил КАД справа налево по ходу движения.

Накрытое тело оставалось на КАД несколько часов. Подписчик «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Александр видел его в 11:40. «Человек пролежал до 14 часов дня точно», — добавляет Анастасия.



«По факту ДТП проводится проверка», — отмечают в ГУ МВД по Петербургу и области.