«Скания» сбила человека на КАД, он просто шёл по дороге

Смертельное ДТП произошло на КАД Петербурга, перед Октябрьской набережной, утром 19 декабря.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 6:30 на 56-м километре внешнего кольца грузовой автомобиль Scania сбил пешехода, который находился на полосе безопасности. Человек был без машины, он просто шёл по дороге, отмечают в Упрдоре. Мужчина погиб.
Этот инцидент обсуждают подписчики группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По словам Павла, это был водитель контейнеровоза, которой пошёл выставить знак аварийной остановки. «Проезжал в 7:20, через 500 метров стоял ещё один самоубивец, ждал возможности перейти КАД», — рассказывает Алексей.
Остановка на КАД часто становится причиной ДТП. Именно так 11 ноября на дамбе погибла иностранка — водитель Chery QQ. Она подошла к багажнику своей машины, и в это время в неё въехал «Ларгус».