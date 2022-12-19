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    «Скания» сбила человека на КАД, он просто шёл по дороге

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    4 комментария

    Смертельное ДТП произошло на КАД Петербурга, перед Октябрьской набережной, утром 19 декабря.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 6:30 на 56-м километре внешнего кольца грузовой автомобиль Scania сбил пешехода, который находился на полосе безопасности. Человек был без машины, он просто шёл по дороге, отмечают в Упрдоре. Мужчина погиб.

    Этот инцидент обсуждают подписчики группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По словам Павла, это был водитель контейнеровоза, которой пошёл выставить знак аварийной остановки. «Проезжал в 7:20, через 500 метров стоял ещё один самоубивец, ждал возможности перейти КАД», — рассказывает Алексей.

    Остановка на КАД часто становится причиной ДТП. Именно так 11 ноября на дамбе погибла иностранка — водитель Chery QQ. Она подошла к багажнику своей машины, и в это время в неё въехал «Ларгус».

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    Комментарии 4

    mavar19 Дек 2022 в 12:36
    Всё от борзоты. Бороться с обочечниками самыми жесткими мерами.
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