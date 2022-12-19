Уходит глава «Метростроя Северной столицы». Приходит подрядчик Собянина

В созданном ВТБ «Метрострое Северной столицы» смена гендиректоров. На место того, кто знает все ходы и выходы в Смольном, приходит такой же специалист по мэрии Москвы. Причем, все произошло внезапно. Даже для главы «МСС» Владимира Шмидта. Но он еще им посоветует.

В пятницу, 16 декабря генеральный директор АО «Метрострой Северной столицы» Владимир Шмидт написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. По данным «Фонтанки», когда после двухнедельной болезни его вызвал вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко, в том числе курирующий и транспорт, и предложил ему уйти, то для Владимира Шмидта это было неприятным сюрпризом. По слухам на рынке, ему предъявлена неэффективная работа по взаимодействию структуры ВТБ с правительством Петербурга по наращиванию скорости в строительстве метро. Другое дело, что, исходя из того, как идет строительство подземки в Петербурге, вряд ли найдется богатырь, способный повлиять на сонный Смольный.



Тем не менее, как системный человек, заявление он написал. Возможно, в утешение он остается на позиции советника нового гендиректора «МСС», но как говорят нашему изданию посвященные люди, «и то — месяца на полтора-два».

Перед анонсированием нового руководителя возвратимся: Владимир Шмидт возглавлял «Метрострой Северной столицы» практически с момента его создания, с 18 декабря 2020 года. Так что, проработал два года точно день в день. Предполагалось, что раскачать стагнирующую отрасль ему поможет опыт работы как на стороне заказчика, так и подрядчика. Он возглавлял смольнинскую дирекцию транспортного строительства и работал в курирующем ее комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Потом около 4 лет руководил крупной дорожной компанией «Пилон», которая по заказу Смольного строила дороги и искусственные дорожные сооружения. Как старый «Метрострой». «Пилон» в статусе крупнейшего мостостроительного предприятия города подкосила стройка к Чемпионату мира по футболу. В частности, Яхтенного моста и моста Бетанкура. Вскоре после мундиаля компания ушла в кризис с банкротством и сменила собственника.

