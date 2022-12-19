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    Смольный рассказал, где в Петербурге расположены самые изношенные хрущевки

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    В Кировском районе Петербурга находятся типовые панельные хрущевки с наибольшим процентом износа. Об этом 19 декабря на заседании рабочей группы по взаимодействию с органами власти Общественного штаба по комплексному развитию территории (КРТ, или «новой реновации») сообщил начальник управления капитального ремонта жилищного комитета Дмитрий Кузнецов.

    «Усредненный процент износа — 33,8%. Дома с наиболее высоким процентом износа расположены в Кировском районе», — рассказал чиновник.

    Согласно повестке заседания, рабочая группа обсудит особенности конструкции и эксплуатации хрущевок, учет степени физического износа и возможность реконструкции таких домов.

    Ранее в интервью «Фонтанке» о возможности реконструкции хрущевок рассказывал доцент Государственного архитектурно-строительного университета, член Градостроительного совета Петербурга, заслуженный архитектор России Владимир Линов.

    Попасть в КРТ могут панельные хрущевки 1957–1970 годов постройки. Главные претензии горожан касались отсутствия ограничений для переселения попавших под реновацию домов — это может быть любая точка в границах Петербурга. Жители опасаются, что из кварталов с развитой инфраструктурой попадут в «человейники» на окраинах города. Кроме того, закон не гарантирует собственникам квартир (в отличие от нанимателей) получение равнозначного жилья.

    В октябре действие отдельных положений городского закона о КРТ было приостановлено до 1 января 2024 года.

    В сентябре был создан общественный штаб по реновации, в который вошли депутаты, жители в качестве представителей от районов, эксперты и профильные чиновники.

    По подсчетам депутатов, потенциально под реновацию могут подпасть около миллиона горожан.

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    Комментарии 5

    Заливщик голосовых планок19 Дек 2022 в 20:23
    Процент износа = откат - компенсация собственникам. :)
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