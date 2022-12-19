Смольный рассказал, где в Петербурге расположены самые изношенные хрущевки

В Кировском районе Петербурга находятся типовые панельные хрущевки с наибольшим процентом износа. Об этом 19 декабря на заседании рабочей группы по взаимодействию с органами власти Общественного штаба по комплексному развитию территории (КРТ, или «новой реновации») сообщил начальник управления капитального ремонта жилищного комитета Дмитрий Кузнецов.

«Усредненный процент износа — 33,8%. Дома с наиболее высоким процентом износа расположены в Кировском районе», — рассказал чиновник.

Согласно повестке заседания, рабочая группа обсудит особенности конструкции и эксплуатации хрущевок, учет степени физического износа и возможность реконструкции таких домов.