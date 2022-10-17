Закон о реновации в Петербурге приостановлен до 1 января 2024 года

Губернатор Александр Беглов подписал закон о приостановке отдельных положений закона «О градостроительной деятельности» до 1 января 2024 года.
Подписанный градоначальником закон приостанавливает действие отдельных положений комплексного развития территорий (КРТ) жилой застройки, она же – «новая» волна реновации хрущевок.
В частности, до конца 2023 года не будут работать статьи, которые содержат критерии отнесения неаварийных и не подлежащих сносу хрущевок к домам, в отношении которые могут быть включены в КРТ; порядок определения границ территории КРТ жилой застройки; порядок реализации решения о КРТ и предельный срок проведения общих собраний собственников по вопросу включения или исключения дома из программы.
Закон о комплексном развитии территорий на рассмотрение Заксобрания внес губернатор, парламент принял документ в оперативном порядке в конце июня. Перспектива новой волны расселения и сноса хрущевок взволновала петербуржцев.