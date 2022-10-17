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    Самолет упал на жилые дома в Ейске

    Закон о реновации в Петербурге приостановлен до 1 января 2024 года

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    Губернатор Александр Беглов подписал закон о приостановке отдельных положений закона «О градостроительной деятельности» до 1 января 2024 года.

    Подписанный градоначальником закон приостанавливает действие отдельных положений комплексного развития территорий (КРТ) жилой застройки, она же – «новая» волна реновации хрущевок.

    В частности, до конца 2023 года не будут работать статьи, которые содержат критерии отнесения неаварийных и не подлежащих сносу хрущевок к домам, в отношении которые могут быть включены в КРТ; порядок определения границ территории КРТ жилой застройки; порядок реализации решения о КРТ и предельный срок проведения общих собраний собственников по вопросу включения или исключения дома из программы.

    Закон о комплексном развитии территорий на рассмотрение Заксобрания внес губернатор, парламент принял документ в оперативном порядке в конце июня. Перспектива новой волны расселения и сноса хрущевок взволновала петербуржцев.

    Попасть в КРТ могут панельные хрущевки 1957–1970 годов постройки. Главные претензии горожан касались отсутствия ограничений для переселения попавших под реновацию домов — это может быть любая точка в границах Петербурга. Жители опасаются, что из кварталов с развитой инфраструктурой попадут в «человейники» на окраинах города. Кроме того, закон не гарантирует собственникам квартир (в отличие от нанимателей) получение равнозначного жилья.

    В сентябре был создан общественный штаб по реновации, в который вошли депутаты, жители в качестве представителей от районов, эксперты и профильные чиновники. Первое заседание состоялось 28 сентября.

    В августе в Петербурге был подан первый коллективный иск о признании недействующим регионального закона о КРТ. По подсчетам депутатов, потенциально под реновацию могут подпасть около миллиона горожан.

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