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    Драки с полицейскими в Париже и карнавал в Буэнос-Айресе. Как болельщики Франции и Аргентины пережили ночь после финала ЧМ-2022

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    Фото: Арина Лебедева/ТАСС
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    Финал чемпионата мира по футболу в Катаре получился одним из самых зрелищных и эмоциональных в истории. В итоге одни плакали от горя, а другие танцевали. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, как болельщики Франции и Аргентины по-разному отреагировали на результат матча.

    Похоже, что в Париже этой ночью было бы жарко при любом исходе матча. Разница была только в том, с каким настроением местные любители футбола громили бы все вокруг и дрались с полицией. Так получилось, что делали они это всё будучи преисполненными горя от поражения сборной Франции.

    Столкновения с полицией начались почти сразу после завершения финала. На Елисейских полях для просмотра матча собралось несколько десятков тысяч фанатов. Для их охраны местные власти выделили 14 тысяч полицейских и жандармов. Движение на Елисейских полях и около Триумфальной арки полностью перекрыли.

    После финального свистка часть зрителей ушли, но самые расстроенные начали жечь файеры и запускать петарды. В какой-то момент файеры полетели в правоохранителей. Полицейские начали оттеснять толпу. В результате нескольких болельщиков, которые оказали самое ожесточенное сопротивление полиции, задержали.

    В объективы журналистов попали несколько жестких задержаний и прямых столкновений полиции и болельщиков.

    «Они пришли, чтобы начать драку», — прокомментировал произошедшее министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

    Аналогичные стычки с полицией происходили в Париже, Лионе, Ницце, Нанте, Бордо и других городах. Есть арестованные и пострадавшие. Как отмечают местные издания, в этот раз полиция подготовилась лучше, чем в среду, 14 ноября, когда после матча Франция — Марокко в результате беспорядков пострадали десятки человек, и было арестовано около 115.

    Совсем другие настроения царили в Аргентине. Сразу после решающего пенальти в исполнении Гонсало Монтиеля на улицах Буэнос-Айреса началось безумие.

    «Боже, это просто потрясающе, это лучший финал в истории чемпионатов мира. Аргентина рыдает от счастья», — пыталась перекричать крики толпы корреспондент «Матч ТВ».

    На улицах праздновали сотни тысяч поклонников Месси.

    Люди со всего города шли к Обелиску, где традиционно собираются болельщики. Переполненные вагоны метро, перекрытые дороги, автомобилисты, сигналящие в знак поддержки и радости.

    На улицах дежурили тысячи полицейских, но обошлось без особых происшествий и стычек. Победной песней победы стала «Abuela la la la» («Бабушка ла-ла-ла»). Песня стала популярной после видео, на котором группа молодых людей напевает ее пожилой женщине, вышедшей праздновать с флагом Аргентины победу сборной в одном из матчей на групповом этапе. В основе песни лежит мелодия «Go West» группы Village People.

    Свой карнавал по случаю победы сборной Аргентины устроили даже в итальянском Неаполе — городе, где провел семь лет своей карьеры легендарный форвард Диего Марадона. Здесь он стал почетным жителем города, а домашнюю арену «Наполи» назвали в его честь. Сердца жителей Неаполя уже давно принадлежат сборной Аргентины, если она, конечно, не играет против Италии.

    Известно, что сборная Аргентины прибудет в Буэнос-Айрес в ночь на 20 декабря в 01:00 по московскому времени (19 декабря 19:00 по аргентинскому). Праздник в Аргентине будет продолжаться еще долго.

    Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

    Фото: Арина Лебедева/ТАСС

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