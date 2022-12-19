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    Таксисту пришлось с пистолетом отбиваться от агрессивных подростков в Петербурге

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    В Московском районе жители пятиэтажки наблюдали конфликт поколений с газом и стрельбой. Возраст проиграл.

    В полицию сообщение о ссоре во дворе дома на Новоизмайловском проспекте 42, корпус 2 поступило 17 декабря около десяти вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 декабря. Очевидцы сообщали, что в районе половины девятого во двор въехала машина «Пежо». У водителя, когда он припарковался, произошел конфликт с группой подростков. Один из молодых людей распылил в оппонента газ из баллончика, тот в ответ выстрелил в толпу раз и уехал.

    В воскресенье подозреваемого в стрельбе задержали в городе Коммунар. Оказалось, что 47-летний мужчина работает таксистом. У него изъяли охолощенный ПМ. Ранее мужчина несколько раз привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

    Ночь мужчина провел в камере.

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