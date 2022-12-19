Конец матриархата. Секачи приходят в стадо и превращают его в гарем

У кабанов, живущих в Ленинградской области и в окрестностях Петербурга, начался гон. Об этом 19 декабря сообщает кандидат биологических наук Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».

«У кабанов — уникальная социальная организация, в основе ее лежит семья. Семья — это самка с ее разновозрастными детьми. А когда несколько родственных семей объединяются, образуется стадо. Здесь царит жесткий матриархат, а во главе — самая взрослая и опытная самка», — рассказывает Павел Глазков.



Самцы (секачи) живут поодиночке и только в декабре присоединяются к стаду, чтобы продолжить род. Стадо в это время называют гаремом, управляют им и самка-лидер, и самец-вожак.

«Секач ревностно охраняет свой гарем. Сильный и мощный самец может в одиночку удерживать господство над стадом. Самцы во время гона почти ничего не едят и теряют треть массы своего тела. А вот у самок аппетит в это время только усиливается, и место свадеб у кабанов в декабре можно определить не только по характерным следам копыт, но и многочисленным покопам в земле. После покрытия всех самок гарема секач начинает искать другие стада», — отмечает зоолог.

