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    Конец матриархата. Секачи приходят в стадо и превращают его в гарем

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    4 комментария
    Фото:
    Каждой твари по паре / Павел Глазков
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    У кабанов, живущих в Ленинградской области и в окрестностях Петербурга, начался гон. Об этом 19 декабря сообщает кандидат биологических наук Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».

    «У кабанов — уникальная социальная организация, в основе ее лежит семья. Семья — это самка с ее разновозрастными детьми. А когда несколько родственных семей объединяются, образуется стадо. Здесь царит жесткий матриархат, а во главе — самая взрослая и опытная самка», — рассказывает Павел Глазков.

    Самцы (секачи) живут поодиночке и только в декабре присоединяются к стаду, чтобы продолжить род. Стадо в это время называют гаремом, управляют им и самка-лидер, и самец-вожак.

    «Секач ревностно охраняет свой гарем. Сильный и мощный самец может в одиночку удерживать господство над стадом. Самцы во время гона почти ничего не едят и теряют треть массы своего тела. А вот у самок аппетит в это время только усиливается, и место свадеб у кабанов в декабре можно определить не только по характерным следам копыт, но и многочисленным покопам в земле. После покрытия всех самок гарема секач начинает искать другие стада», — отмечает зоолог.

    На территории Петербурга, по данным комитета по природопользованию и охране окружающей среды, зимой 2022 года обитали 22 кабана. Любопытно, что кабан может скрещиваться с домашней свиньей, что до сих пор используется для выведения новых пород.

    Фото:
    Каждой твари по паре / Павел Глазков

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    Комментарии 4

    triton197719 Дек 2022 в 10:05
    Среди 12 исторических подвигов Геракла по моему есть и сражение с секачем-гигантом))
    +1−0
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