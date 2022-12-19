Мужчину и женщину увезли в больницы после ночных пожаров в Петербурге

Почти одновременно в двух районах Петербурга загорелись квартиры. Во время тушения нашлась работа и для скорой.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 19 декабря, четыре пожарных расчета выехали на возгорание, которое началось в 4 утра в квартире на проспекте Маршала Жукова, 72, корпус 5. В трехкомнатной отдельной квартире огонь распространился на 14 квадратных метров. Его потушили за 20 минут. Из квартиры вывели мужчину, которого медики увезли в больницу.

А в 4:06 поступило сообщение о пожаре на проспекте Солидарности, 9, корпус 2. Несмотря на то, что в квартире горела обстановка на площади 2 квадратных метра, дымом успела надышаться женщина. Её госпитализировали. Пожар локализовали в 4:37.