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    Дыра Дурова. Россиян предупредили о массовом угоне аккаунтов в Telegram

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    6 комментариев

    Пользователи мессенджера Telegram жалуются на массовые кражи их аккаунтов по одной схеме, заметили 17 декабря в Минцифры. И рассказали, как защититься.

    Примерная схема такова: вам пишет кто-то из контактов и предлагает, например, подписку на Telegram Premium в подарок. Если нажать на кнопку, то придёт код авторизации, который якобы нужно ввести, чтобы активировать подписку. Если это сделать, то ваш аккаунт откроется у похитителя на компьютере — ему будет доступна вся переписка и все контакты. Он сможет разослать с него подобные сообщения вашим друзьям, и схема повторится.

    Чтобы защититься от такого рода посягательств, включите в мессенджере двухфакторную аутентификацию и не переходите по подозрительным ссылкам. Если это всё же произошло, то в настройках надо завершить все активные сессии на других устройствах.

    Ранее создатель Telegram Павел Дуров рассказывал, что хакеры могут взломать ваш телефон через WhatsApp.

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    Комментарии 6

    26284748117 Дек 2022 в 19:47
    С времён начала товарно-денежных отношений и по наше время все мошеннические схемы начинаются примерно одинаково - вам предлагают что-то на халяву. Жадность наказуема)
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