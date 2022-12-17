Дыра Дурова. Россиян предупредили о массовом угоне аккаунтов в Telegram

Пользователи мессенджера Telegram жалуются на массовые кражи их аккаунтов по одной схеме, заметили 17 декабря в Минцифры. И рассказали, как защититься.
Примерная схема такова: вам пишет кто-то из контактов и предлагает, например, подписку на Telegram Premium в подарок. Если нажать на кнопку, то придёт код авторизации, который якобы нужно ввести, чтобы активировать подписку. Если это сделать, то ваш аккаунт откроется у похитителя на компьютере — ему будет доступна вся переписка и все контакты. Он сможет разослать с него подобные сообщения вашим друзьям, и схема повторится.
Чтобы защититься от такого рода посягательств, включите в мессенджере двухфакторную аутентификацию и не переходите по подозрительным ссылкам. Если это всё же произошло, то в настройках надо завершить все активные сессии на других устройствах.
Ранее создатель Telegram Павел Дуров рассказывал, что хакеры могут взломать ваш телефон через WhatsApp.