Дыра Дурова. Россиян предупредили о массовом угоне аккаунтов в Telegram

Пользователи мессенджера Telegram жалуются на массовые кражи их аккаунтов по одной схеме, заметили 17 декабря в Минцифры. И рассказали, как защититься.



Примерная схема такова: вам пишет кто-то из контактов и предлагает, например, подписку на Telegram Premium в подарок. Если нажать на кнопку, то придёт код авторизации, который якобы нужно ввести, чтобы активировать подписку. Если это сделать, то ваш аккаунт откроется у похитителя на компьютере — ему будет доступна вся переписка и все контакты. Он сможет разослать с него подобные сообщения вашим друзьям, и схема повторится.

