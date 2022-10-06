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    Павел Дуров рассказал, что хакеры могут взломать телефон через WhatsApp

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    Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что хакеры могли получить доступ к данным телефонов пользователей WhatsApp. Об этом Дуров написал 6 октября в своем блоге.


    «Всё, что хакеру нужно было сделать, чтобы получить доступ к вашему телефону, — это отправить вам вредоносное видео или начать видеозвонок с вами в WhatsApp», — написал он.

    От этого приложения нужно «держаться подальше, оно инструмент слежки», добавил Дуров. Такая проблема безопасности находится в WhatsApp практически каждый год. По словам основателя Telegram, ситуация показывает, что наверняка там уже существуют новые бреши в системе безопасности, такие проблемы вряд ли случайны.

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