Запретили бронь и мобилизовали. Как двух мужчин, несмотря на просьбы работодателей, отправили на СВО

Двух мужчин из Ленинградской области призвал один и тот же военкомат. У них могла быть бронь, поэтому жены пытаются вернуть мужей домой Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU, Бажена Керачева Поделиться Поделиться





В Ленинградской области призвали двух мужчин, которым должны были оформить бронь от частичной мобилизации. Они были прикреплены к одному и тому же военкомату, и их семьи жалуются на то, что военком отказывается подписать бронь. Жена одного из мобилизованных даже дозвонилась до губернатора, но это не помогло.



Запретили бронь и мобилизовали

Алексею Т. 27 лет. До мобилизации он работал в Лодейном Поле Ленинградской области в местном дорожном ремонтно-строительном управлении.

— Работал водителем КДМ, водил машину, которая посыпает дороги. И водителей бронируют, — рассказывает MSK1.RU Бажена Керачева, жена Алексея.

30 сентября мужчине пришла повестка на 3 октября. Как говорит жена, Алексея вызывали на медкомиссию, на нее они явились вместе.

Та самая повестка, которую получил Алексей Фото: Бажена Керачева Поделиться Поделиться





— Никакого медицинского освидетельствования не проводилось. Он пришел, отдал повестку, отдал военный билет, его направили в другой кабинет и дали повестку на 4-е число на отправку, — говорит Бажена Керачева.

20 октября Алексея отправили из Ленинградской области в Белгородскую.

«Пару раз, может, три раза были какие-то учения. Больше у них не было ничего: они сидели, ремонтировали машины» Бажена Керачева, жена мобилизованного

Организация, в которой работал Алексей, не успела оформить бронь.

— Когда он находился в Луге, бронь была запрещена до 7 октября. То есть бронь на то время была приостановлена. Когда бронь разрешили, организация мужа позаботилась и ввела его в список. 10 октября военкомат получил и список на бронь, и сами брони — удостоверения по форме № 4 . Организация заполнила это удостоверение именно на моего супруга, — говорит Бажена.



В Лодейнопольском ДРСУ подтвердили, что Алексей является их сотрудником. В телефонном разговоре представители компании рассказали, что его действительно мобилизовали, а бронь предоставить не успели:



— Водителей бронируют, но он [формально] еще не забронирован. Его мобилизовали раньше, чем мы подали на него заявку. На него мобилизационный лист еще не подписал военный комиссар.

В организации также объяснили слова Бажены Керачевой о запрете и приостановке бронирования.

«На момент начала мобилизации бронирование было приостановлено. В военкомате нам так говорили и не давали документы. На основании чего — мы не знаем» сотрудница отдела кадров Лодейнопольского ДРСУ

Военный комиссариат Ленобласти считает, что уже мобилизованных граждан забронировать нельзя и мобилизовали Алексея законно. Это следует из ответа ведомства Бажене Керачевой.

В ответе также содержится фраза о том, что копии документов не имеют юридической силы. К чему она относится, неясно Бажена Керачева Поделиться Поделиться





Достучалась до губернатора — не помогло

Как говорит Бажена Керачева, 26 октября она обратилась в военкомат по Подпорожскому и Лодейнопольскому районам Ленобласти:

— Когда я пришла к нему [военкому] спросить о брони, почему он не подписывает, он сказал: «Он не находится на территории Ленинградской области. Бронь я подписывать не буду, он уже мобилизован».



В военной прокуратуре женщину, по ее словам, заверили, что бронь в военкомате обязаны подписать. Сейчас она ожидает ответа уже от городского прокурора. Ситуацию усугубляет и здоровье 27-летнего мужчины.

— С 9-го по 21-е число мой супруг находился на больничном. В справке есть, что у него боли в спине, пояснице и грудном отделе. Сейчас у него состояние здоровья такое же. У него лордоз (искривление позвоночника. — Прим. ред.), ставили еще грыжу неуточненную, — говорит Бажена Керачева.



Со своим вопросом Бажена достучалась до губернатора Ленинградской области. 7 ноября Александр Дрозденко провел прямую линию на телеканале ЛенТВ24, куда можно было дозвониться. Он упомянул, что в курсе жалобы Бажены.

— Я читал ваше обращение. Более того, я давал распоряжение Михаилу Викторовичу Ильину (вице-губернатор Ленобласти по безопасности) персонально разобраться, потому что действительно история сложная. Если, как вы говорите, идет ухудшение состояния здоровья; если даже на момент призыва состояние здоровья было нормальным, но потом ухудшилось, есть основания для отмены его призыва либо комиссования, — заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. — Я подключу наших юристов к этому вопросу, чтобы они помогли вместе с военкомом разобраться. Хочу сразу сказать, что ситуация непростая.

Беседа губернатора Ленинградской области с Баженой Керачевой ЛенТВ24

Также губернатор Ленинградской области рассказал, что в 90 % случаев мобилизованных возвращали после медицинского осмотра. По его словам, вопрос мог решиться в короткие сроки.

«Я думаю, что в течение недели этот вопрос будет решен. Я не готов сказать, как он будет решен. В любом случае будет медицинское обследование» Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области (в эфире ЛенТВ24)

Губернатор даже подчеркнул, что гарантирует проведение медобследования. Однако, по словам жены мобилизованного, этого так и не произошло.

— Прошел месяц, по сей день ничего не было. Глава Подпорожского муниципального района Александр Кялин сказал, что раз губернатор обещал, значит, будет. И начал говорить, что это процесс небыстрый. Я говорю: «Так уже месяц прошел», — возмущается Бажена Керачева.

У Бажены и Алексея есть дочь, которой 5 месяцев. Сама Бажена сейчас сидит с ребенком в декретном отпуске.

— Меня убивает, что нет отсрочки отцам с маленькими детьми. Он единственный кормилец в семье. Мне недавно исполнилось 19 лет, я сижу с ребенком, — негодует жена Алексея Т . Пришел в военкомат без повестки Сергею О. 30 лет, он живет в Подпорожском районе Ленинградской области и прикреплен к тому же военкомату. Работает мужчина в Волхове, в сервисно-локомотивном депо ООО «Локотех-Сервис». Сергей — слесарь подвижного состава 6-го разряда.



— От организации на его должность есть бронь. 27 сентября пришло распоряжение из главного офиса составить бронь. У них бронирование идет каждый год, и это время попало на мобилизацию, — рассказывает Виктория Коковкина, жена Сергея.

В этот же день пришли и другие вести — уже из военкомата.

«Моему супругу 27 сентября позвонили. Не вручили повестку, а позвонили и сказали прийти 28-го в военкомат. Уже там выписали повестку» Виктория Коковкина, жена мобилизованного Сергея О.

3 октября мужчина явился на контрольную явку, а на следующий день его отправили в часть. Как утверждает Виктория, медосмотра не было ни в военкомате, ни в части. Причем она тоже говорит о сложностях с бронированием.



— 30 сентября только подали списки на бронирование. Если я не ошибаюсь, с 30-го числа по 4 октября бронирование было приостановлено, и бланки по форме не выдавались. Организация не успела составить форму № 4 до его отправки в часть, — делится Виктория Коковкина.



Виктория Коковкина Поделиться Поделиться





В распоряжении редакции есть список работников, подлежащих бронированию, который компания в итоге отправила в военкомат. Среди них указан и Сергей. Однако, как и в предыдущем случае, военком воспротивился. — 12 октября им выдали форму № 4 , они оформили форму на супруга и отправили в Подпорожский военкомат. Военком не стал подписывать и отправил обратно работодателю в организацию. Сказал, что они мобилизованы и им ничего подписывать не будут, — утверждает жена мобилизованного. — Также угрожал, что если организация снова отправит бронь, тогда он привлечет их к какой-то ответственности, так как они нарушают какой-то закон о мобилизации. Сказал: «Если придет распоряжение, только тогда подпишу. Сейчас я вам подписывать ничего не буду».

«Военком сказал: «Мне всё равно на вашу бронь. Я делаю план»» Виктория Коковкина, жена мобилизованного Сергея О.

По словам жены мобилизованного, у нее есть трек-номер письма, отправленного в военкомат. Это подтверждает то, что документы там получили. И это еще не всё.



Виктория Коковкина Поделиться Поделиться





— Есть подтверждение того, что списки по форме 4 должны быть отправлены в военкомат с печатью от военкомата, что они пришли, — говорит Виктория Коковкина.



В ответе военного комиссариата Ленобласти Виктории содержится та же грамматическая ошибка, что и в ответе Бажене. Обе женщины обращают внимание на то, что ответы отличаются лишь именами. Жены солдат считают ответ отпиской.

Остается непонятной формулировка про копии документов Виктория Коковкина Поделиться Поделиться





Семья Сергея надеется, что его могут вернуть домой. Женщина ссылается на слова врио военного комиссара Ленинградской области.

— Виталий Негреба говорил, что людей по брони возвращают. Есть его слова о том, что бывают ошибки, но они исправляются. При этом добиться правды у нас не получается, — жалуется Виктория Коковкина.



Кроме этого, Виктория говорит о мочекаменной болезни у Сергея, однако признаёт, что подтверждающих документов у нее нет. У Виктории и Сергея есть четырехлетний сын.

Что делать в таких ситуациях? Юрист Евгений Крылов считает, что есть только одно действенное решение проблемы.

— Если потенциально были основания для брони, надо подавать иски в суд об обжаловании решения о призыве. Прикладывать документы о бронировании или о том, что организация находится в списке забронированных, либо правительственные телеграммы о бронировании, — объясняет юрист.

«Судебная практика показывает, что по бронированию суды выигрываются чаще, чем по остальным основаниям» Евгений Крылов, юрист

Эксперт также добавил, что у судебного разбирательства есть одно важное преимущество.

— Если были основания для бронирования, в любом случае подавать иск в суд на обжалование решения призывной комиссии, на применение мер предварительной защиты в виде полного приостановления действия оспариваемого решения, то есть возвращения их из воинской части, — считает Евгений Крылов.

Юрист Евгений Крылов уточнил, что существуют и иные возможности добиться отмены призыва. Однако лучше всего сработает именно иск в суд.

«Неважно, что военкомат отказывается подписывать заявление. Идти в суд — лучшее, что могут сделать семьи» Евгений Крылов, юрист

Корреспондент позвонил военкому Александру Трошкову. Он отказался предоставлять какую-либо информацию по телефону, однако несколько фраз всё же сказал:

— Им письменно отвечали, этим людям. На призывной комиссии было решение. Не я один принимаю решение, — ответил глава Подпорожского и Лодейнопольского военкомата. Слова «мне всё равно, я выполнил план» Александр Трошков коротко прокомментировал. — Нет, я таких слов, естественно, не говорил. Извините, по телефону я не буду с вами общаться, — сказал военком. По этой причине вопросы о бронировании Александра Т. и Сергея О. , а также о якобы прозвучавших угрозах семьям привлечь к ответственности солдат задать военкому не удалось. Редакция отправила запрос в пресс-службу губернатора Ленинградской области с просьбой разъяснить, что было сделано после обещания Александра Дрозденко разобраться в ситуации. Пресс-служба отвечать на вопросы MSK1.RU отказалась, сославшись на то, что вопросы следует задавать Министерству обороны РФ. Также запрос был отправлен в Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области. Ответ на него пока не поступил.

Игорь Мещанев, MSK1.RU