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    Citroen показал концептуальную колесницу для фильма «Астерикс и Обеликс»

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    Видео: Citroën France / YouTube

    Французский автопроизводитель Citroen создал концептуальную колесницу для фильма «Астерикс и Обеликс: Поднебесная», взяв за основу дизайна свою культовую модель прошлого века.

    Создавая дизайн концепта Chariot для очередной экранизации комиксов про Астерикса и Обеликса, французы вдохновлялись моделью Citroen 2CV, которая стала культовой во Франции, «посадив за руль» нацию. Этот автомобиль был разработан в 40-х годах, но выпускался до 90-х.

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    Кузов колесницы сделан из массива дуба и стилизован под кузов Citroen 2CV, пишет Motor1. Колеса выполнены в виде щитов с рисунком, повторяющим логотип марки, в роли подвески выступают два кабаньих желудка, а фары-светлячки, установленные на крыше, сделаны в виде галльских шлемов.

    Фильм «Астерикс и Обеликс: Поднебесная» запланирован к выходу в 2023 году. Действие картины в этот раз будет развиваться в Китае. В сентябре был опубликован первый трейлер фильма.

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