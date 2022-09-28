Вышел первый трейлер французской ленты «Астерикс и Обеликс: Поднебесная». Герои — в Китае

На YouTube-канале французской кинокомпанаии Pathé вышел трейлер предстоящего фильма про двух культовых героев французской культуры — чудаков Астерикса и Обеликса. Лента режиссера и актера Гийома Кане (снимался в лентах «Прекрасная эпоха», «Влюбись в меня, если осмелишься», «Пляж») выйдет 1 февраля.



В комедии снялись звезды — Марион Котийяр («Такси», «Полночь в Париже»), Венсан Кассель («Черный лебедь») и легенда кино Пьер Ришар. В ролях Астерикса и Обеликса — Гийом Кане и Жиль Лелуш, это первый фильм франшизы, где Обеликса играет не Жерар Депардье. Также в картине появится известный футболист Златан Ибрагимович, который исполнит роль Антивируса.

