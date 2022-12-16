Петербуржцы назвали героем водителя «Оки», который после работы чистит двор

Кто как может справляется с зимой в декабре. Кто-то ругается, кто-то получает удовольствие . Особое уважение у петербуржцев вызывают те, кто «самовольно» выходит на бой со снегом.

Видео подвига появилось 16 декабря в паблике «Девяткино online» «ВКонтакте». Автор поста пишет, что хозяин «Оки» приходит с работы, вешает на свою малолитражку снегоуборочный отвал (такие крепят на мотоблоки, трактора и машины) и принимается чиcтить нe только дopoгy, нo и трoтyaр. «Парень cтaл наcтoящим героeм cвoeгo районa», — говорится в сообщении.

Подписчики группы высказывают автовладельцу респект, но при этом отмечают, что по Правилам дорожного движения его могли бы наказать за движение по тротуару и изменение конструкции машины.



Напомним, в первой половине декабря в городе выпало 34,9 миллиметра осадков, или 69% от месячной нормы — и это всё снег. Городские службы ежедневно отчитываются о результатах уборки.

