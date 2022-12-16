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    Петербуржцы назвали героем водителя «Оки», который после работы чистит двор

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    4 комментария

    Кто как может справляется с зимой в декабре. Кто-то ругается, кто-то получает удовольствие. Особое уважение у петербуржцев вызывают те, кто «самовольно» выходит на бой со снегом.

    Видео подвига появилось 16 декабря в паблике «Девяткино online» «ВКонтакте». Автор поста пишет, что хозяин «Оки» приходит с работы, вешает на свою малолитражку снегоуборочный отвал (такие крепят на мотоблоки, трактора и машины) и принимается чиcтить нe только дopoгy, нo и трoтyaр. «Парень cтaл наcтoящим героeм cвoeгo районa», — говорится в сообщении.

    Подписчики группы высказывают автовладельцу респект, но при этом отмечают, что по Правилам дорожного движения его могли бы наказать за движение по тротуару и изменение конструкции машины.

    Напомним, в первой половине декабря в городе выпало 34,9 миллиметра осадков, или 69% от месячной нормы — и это всё снег. Городские службы ежедневно отчитываются о результатах уборки.

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    АвтоСнегУборка
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    Комментарии 4

    Иван Финкман16 Дек 2022 в 15:14
    Так это внесение изменений в конструкцию автомашины. Штраф по ст. 12.5 ч. 1. Особо запрещено "Устанавливать стальные конструкции, выступающие вперед относительно линии бампера." Так что не всё так однозначно )
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