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    Почти 24 тысячи кубометров снега вывезли с улиц Петербурга за сутки

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    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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    «Бригит» за один только понедельник намела Петербургу 17,5 сантиметра снега. Во вторник, 13 декабря, на борьбу с ним отправили больше тысячи уборочных машин.

    За минувшие сутки с улиц Петербурга на утилизацию вывезли почти 24 тысячи кубометров снега, сообщает 13 декабря пресс-служба комитета по благоустройству. Этот день войдет в историю погодных наблюдений как самое снежное 12 декабря. Дорожные предприятия работают в усиленном режиме, сейчас их главная задача — «максимально вывезти всё то, что насыпала природа нам за ночь». Дороги сегодня чистят 1017 единиц техники и 982 дворника.

    Всего же с начала зимы в Петербурге насыпало почти 41 сантиметр снега. Дорожные предприятия в общей сложности успели вывезти 128,6 тысячи кубометров снежных масс.

    Сегодня Петербург всё ещё под влиянием «Биргит», но снега синоптики обещают уже меньше, даже станет немного теплее. По вопросам уборки улиц можно обращаться в круглосуточную дежурную службу комитета по благоустройству по телефону: 314-60-13. Также на дорожных предприятиях работают горячие линии, их номера указаны на сайте ведомства.

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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