Почти 24 тысячи кубометров снега вывезли с улиц Петербурга за сутки

«Бригит» за один только понедельник намела Петербургу 17,5 сантиметра снега. Во вторник, 13 декабря, на борьбу с ним отправили больше тысячи уборочных машин.

За минувшие сутки с улиц Петербурга на утилизацию вывезли почти 24 тысячи кубометров снега, сообщает 13 декабря пресс-служба комитета по благоустройству. Этот день войдет в историю погодных наблюдений как самое снежное 12 декабря. Дорожные предприятия работают в усиленном режиме, сейчас их главная задача — «максимально вывезти всё то, что насыпала природа нам за ночь». Дороги сегодня чистят 1017 единиц техники и 982 дворника.