Ледяная «скульптура» со «сталактитами» украсила обочину на Кораблестроителей

На Васильевском острове заметили машину, которая больше похожа на фигуру, высеченную из грязного льда. Автор видеозаписи, опубликованной в социальных сетях 16 декабря, называет поросший «сталактитами» автомобиль «недвижимостью».

По словам местного жителя, погребённое под замерзшими осадками транспортное средство находится у края проезжей части на улице Кораблестроителей. Можно лишь гадать, как долго к нему не прикасалась человеческая рука.



Напомним, в первой половине декабря в городе выпало 34,9 миллиметра осадков, или 69% от месячной нормы — и это всё снег. В пятницу Петербург оказался на периферии антициклона. Утром местами шёл небольшой снег, днём существенных осадков не ожидается.