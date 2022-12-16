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    Ледяная «скульптура» со «сталактитами» украсила обочину на Кораблестроителей

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    3 комментария

    На Васильевском острове заметили машину, которая больше похожа на фигуру, высеченную из грязного льда. Автор видеозаписи, опубликованной в социальных сетях 16 декабря, называет поросший «сталактитами» автомобиль «недвижимостью».

    ОЧЕВИДЕЦ СПб | ЧП

    По словам местного жителя, погребённое под замерзшими осадками транспортное средство находится у края проезжей части на улице Кораблестроителей. Можно лишь гадать, как долго к нему не прикасалась человеческая рука.

    Напомним, в первой половине декабря в городе выпало 34,9 миллиметра осадков, или 69% от месячной нормы — и это всё снег. В пятницу Петербург оказался на периферии антициклона. Утром местами шёл небольшой снег, днём существенных осадков не ожидается.

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    Комментарии 3

    triton197716 Дек 2022 в 14:05
    Неплохо как элемент декора для постапокалипсического кино о "вечной зиме"))
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