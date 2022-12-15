Не знал, что он заряжен. В штаб-квартире полиции Польши взорвался украинский подарок

Украинский подарок взорвался в штаб-квартире польской полиции у кабинета главного коменданта. Инцидент произошел еще утром 14 декабря, сообщило спустя более чем сутки МВД республики.



По данным ведомства, этот подарок комендант Ярослав Шимчик получил во время рабочего визита на Украину 11–12 декабря от «одного из руководителей украинских спецслужб».



Комендант получил легкие травмы и сейчас находится в больнице. Также пострадал гражданский сотрудник управления, но ему госпитализация не потребовалась.



Gazeta Wyborcza со ссылкой на источники пишет, что во взрыве был виноват гранатомет, который «неожиданно выстрелил, пока офицеры в помещении играли с ним». Вероятно, гранатомет держал в руках сам комендант, но он не ожидал, что оружие заряжено.

