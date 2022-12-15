Посольство Германии: Фактически все заявления россиян, работающих в компаниях под санкциями, на национальную визу отклоняются

Опыт работы в компании, попавшей под санкции ЕС, может стать препятствием для получения национальной немецкой визы, следует из ответа посольства Германии в РФ на запрос «Фонтанки».
«Решение о выдаче национальной визы всегда принимается по каждому конкретному случаю. Фактически все заявления об оформлении национальной визы гражданам России, имеющим деловые, политические или семейные связи с организациями, на которые распространяются ограничительные меры ЕС, отклоняются», — сообщили в посольстве. Это соответствует совместной линии, принятой ЕС после начала [спецоперации на Украине], отмечается в комментарии.
Но «в исключительных случаях при рассмотрении конкретных обстоятельств может быть принято иное решение», — уточнили в посольстве.
Ранее «Фонтанка» сообщила, что с ноября российские специалисты, которые нашли работу в Германии и запросили национальную рабочую, начали получать отказы. В качестве обоснования посольство указало, что препятствием стала работа в крупнейших банках — Сбербанке, ВТБ и «Альфа банке», которые попали под санкции ЕС из-за событий на Украине. Работа в них рассматривается как угроза интересам Германии.
Национальная виза — это въездная виза с целью долгосрочного пребывания в рамках определенной, предусмотренной законом цели пребывания. Ее получают те, кто хочет въехать в страну с целью работы, учебы, воссоединения с семьей и так далее.