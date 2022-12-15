Посольство Германии: Фактически все заявления россиян, работающих в компаниях под санкциями, на национальную визу отклоняются

Опыт работы в компании, попавшей под санкции ЕС, может стать препятствием для получения национальной немецкой визы, следует из ответа посольства Германии в РФ на запрос «Фонтанки».



«Решение о выдаче национальной визы всегда принимается по каждому конкретному случаю. Фактически все заявления об оформлении национальной визы гражданам России, имеющим деловые, политические или семейные связи с организациями, на которые распространяются ограничительные меры ЕС, отклоняются», — сообщили в посольстве. Это соответствует совместной линии, принятой ЕС после начала [спецоперации на Украине], отмечается в комментарии.

