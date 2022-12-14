Айтишники против ФРГ. Россиянам отказывают в немецкой визе из-за работы в компаниях под санкциями

Фото: ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян Поделиться Поделиться





Препятствием для получения национальной визы Германии может стать факт трудовой биографии, а именно работа в компании, попавшей под санкции Евросоюза. Как стало известно «Фонтанке», с отказами с такой мотивировкой уже столкнулись айтишники, до этого успевшие поработать в крупнейших российских банках. Специалисты с решением консулов не согласны и готовы дойти до Берлина с исками к МИД ФРГ.

Новые особенности визовой политики Германии обсуждаются в чатах и форумах, посвященных релокации. По словам специалистов, обратившихся в последние месяцы за национальной визой Германии, примерно с начала ноября стали приходить отказы на основании опыта работы.



«Я подавался на национальную визу как IT-специалист на основании опыта. Сегодня мне пришел отказ, так как я работал в санкционном банке», — сообщает в одном из чатов работник Сбербанка. По его словам, после подачи заявления на визу он покинул компанию.



«Получил отказ по blue card (объединяет в себе разрешение на работу и вид на жительство на территории ЕС для граждан не из стран Евросоюза. — Прим. ред.). Причина — работал в санкционном банке «Альфа банк». Может, кто сталкивался, имеет ли смысл подавать на апелляцию?» — интересуется в том же чате другой специалист.

В другом чате сотрудница Сбербанка рассказывает, что подала заявление на визу для IT-специалиста с опытом, но тоже получила отказ из-за места работы.

«Получил такой же отказ по ГК (голубой карте. — Прим. ред.), работа в ВТБ. Есть ли смысл подавать апелляцию?» — спрашивает участник одного из тематических форумов.



По словам консультанта по вопросам миграции в Германию Евгения Лебедева, ему известно о 5–6 подобных случаях за последнее время. Отказы с таким основанием приходят не только тем, кто запрашивает рабочие визы, но и тем, кто воссоединяется с живущим в Германии супругом. При этом, как давно человек работал в санкционной компании, роли не играет. «Один человек подал на рабочую визу, будучи сотрудником Сбербанка и не расторгнув трудовой договор. Были случаи, когда люди когда-то работали в Сбербанке, и есть случай, когда человек претендует на воссоединение семьи и когда-то работал в Сбербанке», — рассказал он в эфире канала TupaGermaniaRU 12 декабря. На форуме TupaGermania также сообщается о примерах отказов работникам других банков. В комментарии «Фонтанке» Евгений Лебедев уточнил, что информацией о случаях за пределами банковской сферы не располагает.



Безопасность превыше всего

«Фонтанке» удалось ознакомиться с тремя письмами посольства ФРГ, в которых невыдача рабочей визы обоснована предыдущим опытом работы. Все они пришли IT-специалистам, работавшим в крупнейших российских банках. Формулировки идентичны (вариации касаются описаний конкретного случая). На первой странице консул выражает сожаление, что вынужден отказать заявителю. Он уточняет, что, вообще-то, не обязан давать какие-либо объяснения своему решению, но поскольку отказ влечет «перерыв в планировании своей дальнейшей профессиональной карьеры», разъяснения все же будут даны.



Предоставление ВНЖ, которое подразумевается при получении рабочей визы, по немецким законам предполагает «отсутствие заинтересованности в депортации». При этом иностранец будет выслан, если его пребывание «угрожает общественной безопасности и порядку, свободному демократическому порядку или другим важным интересам Федеративной Республики Германия». Факты, которые могут привести к высылке иностранца, также должны быть приняты во внимание до въезда в страну.

В качестве такой угрозы безопасности, по мнению консула, может рассматриваться работа в компании, попавшей под санкции, введенные против РФ из-за спецоперации на Украине. Далее следует такая цепочка умозаключений. «Можно предположить, что вы поддерживали деятельность и цели вышеупомянутой компании, пока не покинули ее (либо «будете поддерживать, пока не покинете». — Прим. ред.). Можно предположить, что [название компании] активно поддерживает [боевые действия на Украине]. Таким образом, ваше присутствие в Германии серьезно поставит под угрозу интересы Федеративной Республики Германия», которые заключаются «в прекращении [боевых действий на Украине]». А это может быть основанием для депортации. «В данном случае интересы Федеративной Республики Германия перевешивают ваши интересы при устройстве на работу на федеральной территории», — резюмирует консул. Заявителю оставляется право обжаловать решение в течение месяца.



Суд рассудит

«Фонтанка» обратилась за комментарием в посольство ФРГ в РФ с просьбой разъяснить, в каких случаях опыт работы в санкционной компании может стать основанием для отказа в выдаче рабочей визы, есть ли на этот счет нормативный акт или же решение принимает консул в каждой отдельной ситуации. На момент публикации ответ не поступил.

Сами заявители, получившие отказы из-за работы в санкционных банках, считают такое решение по меньшей мере нелогичным и готовятся его оспаривать. По словам одного из участников чатов, он задумался о релокации еще весной. «Найти новую работу — дело не быстрое, если это поиск работы в Европе. Уволился в августе, как только подал заявление на визу. Покинул РФ уже как два месяца», — сообщает он.

Другой несостоявшийся релокант сообщил «Фонтанке», что уехал из России в Грузию в начале марта и сразу приступил к поиску новой работы. Работникам посольства было об этом известно, утверждает он. Уволиться из санкционного банка мужчина не успел и продолжает там трудиться.



По словам Евгения Лебедева, получатели отказов подают апелляции, но данных об итогах их рассмотрения нет. Один из специалистов сообщил «Фонтанке», что вместо апелляции подал иск в административный суд в Берлине. «По словам адвоката, так будет быстрее», — пояснил он. «Иск подан против ФРГ, представитель — МИД ФРГ», — уточнил он. Аналогичный вариант рассматривает другой собеседник «Фонтанки», также обратившийся к помощи юриста. «Апелляцию могут долго не рассматривать», — пояснил он.

Судя по сообщениям на форумах путешественников, «политически» мотивированные отказы приходят и по туристическим визам. Так, один из участников «Форума Винского» рассказал, что вместе с пустым паспортом получил бумагу, в которой сообщалось, что из-за сложившейся в России политической и экономической ситуации дипломатические работники вынуждены более тщательно взвешивать риски. «Сомнения в вашей готовности вернуться на родину также возникают из-за того, что вы как гражданин России призывного возраста относитесь к группе лиц, потенциально затронутых частичной мобилизацией в российские вооруженные силы в России. Это должно значительно уменьшить ваше желание вернуться в свою страну до истечения срока действия вашей визы», — цитирует мужчина послание. Хорошая визовая история и 40-летний возраст заявителя консула не смягчили.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

