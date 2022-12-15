Месси и Мбаппе сразятся в финале, а Ева Эльфи приехала в Катар болеть за Аргентину. Главные новости ЧМ-2022

Фото: Кристина Кормилицына/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





На чемпионате мира по футболу определились все финалисты, Мбаппе отправил в нокаут болельщика, а французская полиция готовится защищать страну от марокканских фанатов. Отдел спорта «Фонтанки» — о главных событиях дня на ЧМ-2022 в Катаре.



Речь для Месси

Уже сутки прошли после выхода Аргентины в финал чемпионата мира, но аргентинцев до сих пор не отпускает. Даже страшно представить, что с ними случится в случае победы на турнире. Сложно держать себя в руках и журналистам. Так, например, после окончания победного матча против Хорватии (3:0) корреспондент из Аргентины на флеш-интервью с Месси вместо вопросов произнесла пламенную речь.



«Я просто хочу сказать, что приближается финал чемпионата мира, и, конечно же, мы все хотим выиграть кубок. Я просто хочу сказать вам, что независимо от результатов, есть кое-что, что никто не может отнять у вас, и это тот факт, что вы нашли отклик у аргентинцев, у всех до единого. Я серьезно. Нет ни одного ребенка, у которого не было бы вашей футболки, будь то фальшивая, настоящая или сделанная своими руками. Поистине, вы оставили свой след в жизни каждого. И для меня это важнее победы на любом чемпионате мира. Никто не может отнять это у вас, и это моя благодарность за то количество счастья, которое вы приносите многим людям. Я серьезно надеюсь, что вы примете эти слова близко к сердцу, потому что я действительно считаю, что это важнее, чем выиграть чемпионат мира, и это у вас уже есть. Так что спасибо, капитан», — сказала журналистка.



Что-то на слезы пробило.

А был ли пенальти?

С другой стороны, не утихают и споры особенно вокруг пенальти, который забил как раз Месси и с которого начался разгром Хорватии.



«Мы проиграли Аргентине из-за пенальти в первом тайме. Не привык говорить о судьях, но его серьезная ошибка привела к нашему поражению. Две ситуации кажутся мне невероятными: сначала он не назначил угловой после удара Перишича на 31-й минуте, а потом влепил нам этот нелепый пенальти», — сказал после 0:3 футболист сборной Хорватии Матео Ковачич



Хорваты так активно возмущались решением Орсато, что желтую получил не только Ковачич, но и главный тренер Златко Далич, а его помощник Марио Манджукич договорился до красной.

«Мои ребята уверяли, что перед этим судья должен был дать нам право на угловой. Мы контролировали игру минут тридцать, а потом получили контратаку и пенальти. Вскоре — еще одну контратаку», — объяснил Далич.

Путь длиной в 11 лет

Но главным героем матча стал 22-летний Хулиан Альварес. Особенно всем запомнился его первый гол, перед которым он совершил рывок на 60 метров за 7,61 секунды. За это время Альварес успел принял пас от Месси, обыграть двух защитников, вратаря и забить. Средняя скорость в момент рывка — 28 км/ч.



Потом он забил и второй. В этот момент в соцсетях фанаты стали публиковать такое фото.



Кадр слева был сделан 11 лет назад. Тогда в Аргентине проходил Кубок Америки, и в последнем туре сборная приехала играть в Кордову, столицу провинции, где вырос Хулиан Альварес. Юный форвард, которому в тот момент было 11 лет, приехал в город только ради того, чтобы увидеть Месси вживую. Хулиан упросил отца, постоянно работавшего на крупяном производстве, отвезти их туда вместе с двумя братьями Рафаэлем и Густаво. В итоге все получилось идеально: немного подождав у входа, они поймали Месси по пути на обед и сделали главную фотографию детства.



Теперь Альварес забивает с передач Месси и выводит Аргентину в финал ЧМ-2022. Сказка, которая сбылась.

Опять в финале

Перед игрой пришли новости из Франции: на матч прилетел президент Эмманюэль Макрон, а около 10 тысяч полицейских вышли на дежурство по всей стране, из них пять тысяч — в парижском регионе.

«Наши марокканские друзья, как и французские болельщики, вольны устраивать вечеринки, и наша задача заключается в том, чтобы не мешать им веселиться, но празднования должны проходить в безопасных условиях», — сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

«Боимся ли мы Мбаппе? Он отличный игрок, но Мбаппе можно не бояться. У Франции есть и другие очень хорошие футболисты, но мы никого не боимся», — заявил полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат.

Но, как оказалось, больше Мбаппе надо было бояться зрителям. На разминке перед игрой тот попал мячом в голову французскому болельщику. Мужчина потерял сознание.



Мбаппе подбежал к болельщику, чтобы поинтересоваться состоянием здоровья и извиниться. Персонал сборной Франции также принёс в подарок разминочную майку Мбаппе.

А исход матча решил гол Тео Эрнандеса, забитый уже на 5-й минуте.



У марокканцев тоже были отличные моменты.



Но отличиться им так и не удалось. А французы забили на 79-й минуте второй гол, отличился Рандаль Коло-Муани, и второй чемпионат мира подряд вышли в финал. В итоге в главном матче турнира 18 декабря сразятся за титул Франция и Аргентина, а 17 декабря Марокко и Хорватия разыграют бронзовые медали.



Не Дисней

Тем временем в Аргентине отреагировали на сенсационное расследование The Washington Post под названием «Почему Аргентина не взяла больше темнокожих игроков на чемпионат мира?».

В ответ на заглавие статьи La Libertad Avanza, аргентинская популистская политическая коалиция правого толка, написала: «Потому что мы страна, а не фильм Disney». Также статью прокомментировал популярный аргентинский блогер DrossRotzank (22,7 млн подписчиков на YouTube).

«Хочу сообщить автору, что Аргентина отменила рабство за 10 лет до США. Слушай, Эдвардс, а почему в сборной Сенегала нет белых игроков? Ну и, как отметили многие, это футбольная команда, а не фильм Netflix... Заодно приглашаю посетить Аргентину. Вас поразит то, как здорово относятся друг к другу мусульмане и евреи, чего в вашей стране не наблюдается. О, кстати, а еще у нас в школах не стреляют. И еда гораздо лучше», — написал блогер.



Самый грустный рассказ

Бизнесмен и футбольный болельщик Карл Бакстер был настолько уверен, что сборная Англии выиграет турнир, что напечатал перед четвертьфиналом 18 тысяч футболок с текстом «Англия, обладатели Кубка 2022 года, он наконец-то дома» и «День, когда он вернулся домой».

Бакстер намеревался в будущем их продать. Однако в 1/4 финала команда Гарета Саутгейта уступила Франции (1:2).

«Я, как болельщик сборной Англии, абсолютно потрясен», — сказал Бакстер.

В сообщении для покупателей в интернет-магазине бизнесмен написал: «Мы снизили цену на эти уникальные товары с 30 до 10 фунтов, поскольку больше мы, конечно же, не получим. Так что носите их с гордостью, добавьте в свою коллекцию, используйте для мытья окон... мы не знаем».



Бакстер добавил, что производство футболок было не слишком дорогим, и ему уже удалось продать часть, но ему все еще нужно избавиться от остальных.



Фанатка Аргентины

Это не учебная тревога. На трибунах матча Аргентина — Хорватия заметили Юлю Романову — одну из самых популярных порноактрис мира, более известную под именем Ева Эльфи.



У сборной Аргентины будет мощная поддержка в финале.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

