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    Премия "Фонтанки" - прямая трансляция

    Признание и Влияние

    Премия «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ». Прямая трансляция из Главного Штаба

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    Узнайте, кто получит премию «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» в прямом эфире.

    В течение четырех месяцев читатели «Фонтанки» сначала выдвигали кандидатов на победу, а затем выбирали лучших из финалистов по 11 номинациям. И наконец, сегодня мы узнаем, кому читатели «Фонтанки» выразили больше всего поддержки. Награждение победителей пройдет в Главном штабе Государственного Эрмитажа. Ведущие церемонии — Дмитрий Нагиев и Елена Голуб. Среди гостей церемонии: композитор и певец Игорь Корнелюк, сатирик Семен Альтов, художественный руководитель «Мюзик Холла» Фабио Мастранджело, клоун, актер театра «Лицедеи» Анвар Либабов, группа Billy's Band, а также представители бизнеса, власти и культуры Санкт-Петербурга.

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